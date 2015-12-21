Akıllı telefon kullanıcılarının en ideal ekran boyutu belli oldu. Rakam biraz büyülü, 5.3 inç. ABD ve İngiltere'de yapılan araştırmaya göre en popüler ekran boyutları hakkındaki raporun detayları haberimizde.



Akıllı telefon kullanıcılarının en ideal ekran boyutu belli oldu. Rakam biraz büyülü, 5.3 inç. ABD ve İngiltere'de yapılan araştırmaya göre en popüler ekran boyutları hakkındaki raporun detayları haberimizde.



Zaman zaman analizlerine yer verdiğimiz Strategy Analytics isimli firma, bu sefer akıllı telefon boyutlarıyla ilgili bir araştırmaya karşımızda. ABD ve İngiltere'deki akıllı telefon kullanıcıları arasında yapılan anket sonuçlarına göre en popüler ve ideal ekran boyutu belirlendi.



ABD ve İngiltere'deki kullanıcıların katıldığı ankete göre en popüler ekran boyutu 5.3 inç olarak belirlendi. Tabii bu bir ortalama yani direkt olarak 5.3 inç boyutunda bir telefonun popüler olması gibi bir durum söz konusu değil. Dolayısıyla bu rakamı 5 inç ile 5.5 inç ekranlı telefonlar arasında paylaştırabiliriz. 5 ile 5.5 inç arasında son dönemlerin popüler cihazlarına bakacak olursak, Xperia Z5, HTC One M9, Huawei P8 ve Nexus 5X gibi seçenekler gözümüze çarpıyor.



Anketin gösterdiği bir diğer sonuç ise Android kullanıcılarının iOS kullanıcılarına göre büyük ekranları daha fazla tercih ettiği. 4.7 inç ekranlı iPhone 6, 5.5 inç ekranlı iPhone 6 Plus modeline göre ezici bir üstünlüğe sahip. Dolayısıyla iOS tarafında ekran boyutu ortalaması düşük. Ancak Android tarafında 5 inç ekran büyüklüğünün altındaki cihazlar diğerlerine göre çok daha az tercih ediliyor.



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