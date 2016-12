Kırmızı ette tavan fiyat uygulamasının açıklanmasının ardından gözler illerdeki et fiyatlarına çevrildi. Tavan fiyatı 32 lira olarak belirlenen dana kıymanın kilogram fiyatı kentlerde 32 ile 40 lira arasında değişiyor. Ankara'daki kasaplarda 36 lira olan dana kıymanın kilogramı Balıkesir ve İstanbul'da 40 liraya, Samsun'da 34 liraya, Antalya'da 38 liraya, Mardin'de 32 liraya satılıyor.







En yüksek fiyat bonfilede







Dana kuşbaşı etin kilogram fiyatları da iller arasında yaklaşık 10 lira fark ile dikkati çekti. Tavan fiyatı 34 lira olarak açıklanan dana kuşbaşı et, illerdeki kasaplarda 32 - 42 liradan satılıyor. İller arasında kuşbaşı et fiyatında da ilk sırayı 42 lira ile İstanbul ve Balıkesir aldı. Kuşbaşı et, Ankara'da 38 lira, İzmir'de 37 lira, Edirne, Bolu, Gaziantep, Antalya'da 40 lira, Kayseri'de 35.5 lira, Samsun,Van, Erzurum, Muş, Ardahan'da 35 lira, Sivas'ta ve Kars'ta 34 lira, Iğdır'da da 33 lira, Mardin'de 32 liradan vatandaşa sunuluyor. Tavan fiyatı yağlı ve yağsız olmak üzere 21.8-23.3 lira olarak belirlenen karkas et fiyatları da yine iller arasında farklılık gösteriyor. Karkas etin en düşük kilogram fiyatı 22 lira ile Sivas'ta, en yüksek fiyatı da 28 lira ile Samsun'da tespit dildi. Market raflarında kıymanın kilogram fiyatının 29-40 lira, kuşbaşı etin kilogram fiyatının 29-43 lira olduğu gözlendi.