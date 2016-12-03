Futbolcularının toplam değeri 158 milyon Euro olan Fenerbahçe ile 115.9 milyon Euro olan Beşiktaş, bugün Ülker Stadı'nda kozlarını paylaşacak. Nefes kesecek mücadele zirve yarışına büyük etki yapacak.



Spor Toto Süper Lig'de haftanın en önemli maçı bugün Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında Ülker Stadı'nda oynanacak. Saat 19.00'da başlayacak müsabakada Hüseyin Göçek düdük çalacak. Kadıköy, bugün Süper Lig'in takım değeri en yüksek iki takımının mücadelesine ev sahipliği yapacak. Transfermarkt.de isimli sitenin verilerine göre Fenerbahçe, 158 milyon Euro ile ligin en pahalı takımı durumunda. Beşiktaş ise 115.9 milyon Euro'luk değeri ile ikinci sırada…



Derbinin en değerli futbolcusu Oğuzhan Özyakup olacak. Beşiktaş'ın yıldızı, 14 milyon Euro'luk değeriyle derbide forma giyecek diğer 21 futbolcunun önünde yer alıyor. Fenerbahçe'nin en değerlisi ise 13 milyon Euro ile Moussa Sow. Sarı-lacivertli ekipte Lens 11, Kjaer ile Mehmet Topal ise 10'ar milyon Euro ile Sow'u izliyor. Siyah-beyazlı ekipte ise Aboubakar'a 10.5, sakat olan Caner'e 9, Cenk'e ise 8 milyon Euro değer biçilmiş durumda…







kaynak:sözcü