EN ÖNDE GİDİYORDU, AÇILAN İLK ATEŞTE ASKERLERİNE SİPER OLDU
Sözcü'den Saygı Öztürk, Binbaşı Yavuz Sonat Güzel'in şehit olduğu anlara ilişkin silah arkadaşlarının anlattıklarını yazdı... İşte o yazı:
Binbaşı Yavuz Sonat Güzel, Jandarma Genel Komutanlığı karargahında görev yapıyordu. Geçen yıl tayini Tunceli'ye çıktı. Jandarma Özel Harekat Timi'nde gönüllü olarak görev aldı. Operasyonlarda hep askerinin önünde yer aldı. Onun bu cesur, atak hali, askerlerine karşı babacan tutumu diğer komutanlar tarafından da örnek alındı. Askerinin en önünde giderken şehit düştü. Yapraklı Mezrası'nda bir grup teröristin bulunduğu bilgisi üzerine, Tunceli Jandarma Özel Harekat Timleri'nin operasyon yapmasına izin verildi. Bu amaçla bölgeye 5 timin helikopterle gönderilmesi planlandı. Tabur Komutanı Binbaşı Yavuz Sonat Güzel de ilk indirilecek timde yer aldı.
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar