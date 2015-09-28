

Sözcü'den Saygı Öztürk, Binbaşı Yavuz Sonat Güzel'in şehit olduğu anlara ilişkin silah arkadaşlarının anlattıklarını yazdı... İşte o yazı:



Bin­ba­şı Ya­vuz So­nat Gü­zel, Jan­dar­ma Ge­nel Ko­mu­tan­lı­ğı ka­rar­ga­hın­da gö­rev ya­pı­yor­du. Ge­çen yıl ta­yi­ni Tun­ce­li­'ye çık­tı. Jan­dar­ma Özel Ha­re­kat Ti­mi'n­de gö­nül­lü ola­rak gö­rev al­dı. Ope­ras­yon­lar­da hep as­ke­ri­nin önün­de yer al­dı. Onun bu ce­sur, atak ha­li, as­ker­le­ri­ne kar­şı ba­ba­can tu­tu­mu di­ğer ko­mu­tan­lar ta­ra­fın­dan da ör­nek alın­dı. As­ke­ri­nin en önün­de gi­der­ken şe­hit düş­tü. Yap­rak­lı Mez­ra­sı'n­da bir grup te­rö­ris­tin bu­lun­du­ğu bil­gi­si üze­ri­ne, Tun­ce­li Jan­dar­ma Özel Ha­re­kat Tim­le­ri­'nin ope­ras­yon yap­ma­sı­na izin ve­ril­di. Bu amaç­la böl­ge­ye 5 ti­min he­li­kop­ter­le gön­de­ril­me­si plan­lan­dı. Ta­bur Ko­mu­ta­nı Bin­ba­şı Ya­vuz So­nat Gü­zel de ilk in­di­ri­le­cek tim­de yer al­dı.