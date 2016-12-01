En kötü Apple ürünleri hangisi diye sorulduğunda herkesin farklı bir cevabı olacaktır. Kişisel deneyimlerden ya da aradığı özelliği bulamadığı için kötü olarak nitelendirilen ürünler bir yana Apple'ı gerçekten neredeyse felakete sürükleyen ürünler olduğunu biliyor muydunuz?



En kötü Apple ürünleri hangisi diye sorulduğunda herkesin farklı bir cevabı olacaktır. Kişisel deneyimlerden ya da aradığı özelliği bulamadığı için kötü olarak nitelendirilen ürünler bir yana Apple'ı gerçekten neredeyse felakete sürükleyen ürünler olduğunu biliyor muydunuz?



Apple denildiğinde herkesin aklında ürün kalitesi olarak belli bir fikir oluşur. Her ne kadar bazı ürünlerin sahip olduğu ya da olmadığı özellikler kullanıcılar tarafından eleştirilse de Apple'ın insanların kafasında ortalamanın üzerinde bir algı yarattığı kabul edilmesi gereken bir gerçek. Bu sebeple, en kötü Apple ürünleri denildiğinde önce bir süre düşünmek gerekiyor.



Ancak Apple, insanların gözündeki yerine kolay gelmedi. Başarılı ve yenilikçi ürünlerin yanı sıra uygulanan pazarlama stratejisi sayesinde Apple günümüzün en çok konuşulan ve en değerli markası oldu. Bu süreç içerisinde çok kötü hatta şirketi neredeyse bitirecek Apple ürünleri de piyasaya çıktı.



İşte karşınızda en kötü Apple ürünleri.



Apple III



Apple III, Steve Jobs'un ısrarıyla, sessiz çalışması için hiçbir fan ya da hava girişi barındırmıyordu. Bu nedenle fazla ısınan ürün sürekli bozuluyordu. Apple bozulan her ürünü tamir etmek zorunda kaldı ve şirket bu ürün yüzünden, 1980 yılı için çok önemli bir miktar olarak kabul edilen 60 milyon dolar tutarında zarar etti. Steve Jobs, Apple III'ün Apple'a hesaplanamayacak ölçüde zarar verdiğini söyleyecekti.







Macintosh TV







Macintosh TV, Apple'ın bilgisayar ve televizyonu bir araya getirmeye çalıştığı bir üründü. Ancak ürün bu ikisi arasında bir bağlantı ya da ortak kullanım olanağı sunmuyordu. Ürünü ya TV ya da bilgisayar olarak kullanmak zorundaydınız. Yani aslında ürün TV ekranı kullanan bir bilgisayardı sadece. 2000 dolarlık fiyatı da epey yüksekti. Pek ilgi görmeyen Macintosh TV sadece 10 bin adet üretildi.







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