Korku oyunları gerek konsollar, gerek PC'ler, hatta gerekse son zamanlarda akıllı telefon ve tabletler (Slender Man'i hatırlayın) için son derece izdivaçta bir tür.



Korku oyunları gerek konsollar, gerek PC'ler, hatta gerekse son zamanlarda akıllı telefon ve tabletler (Slender Man'i hatırlayın) için son derece izdivaçta bir tür. Ancak, “gerçek” oyuncuları, “gerçekten” korkutabilen, “korkutucu” oyun sayısı pek az. Bunların en korkutucularını, sizin için dosyaladık.



Eskiden Silent Hill ve Resident Evil vardı. Evde tek başına oynamaya korktuğumuz. Geceleri iyice ürperdiğimiz… Hatta sabahları bile kulaklık takmaktan imtina edip, hoparlörlerin sesini asgari seviyeye indirgediğimiz.



Ne var ki bu oyunlar gitgide popülerleşen aksiyon furyası nedeniyle değişim geçirdi. Resident Evil 4,5 ve 6 bol zombili bir aksiyon oyunundan öteye gidemedi. Eh, kahramanımız elindeki mini-gun ile zombi katliamı yaşatırken tersi pek mümkün değildi.



Silent Hill çizgisini büyük oranda devam ettirse de, yapımcı son Silent Hill oyunu Silent Hills'i iptal ederek tüm oyuncuları hayal kırıklığına uğrattı.



Sizin için tarihin en korkutucu oyunlarından bazılarını derledik.



Clive Barker's Undying



Ruh sağlığı pek de zirvede sayılmayan bir yazardan, İrlandalı yaşayan ölü efsanesi. Merdiven yıkılması sahnesinde hala tüylerimizi ürpertir.



F.E.A.R



Adına yaraşır bir oyun. Tek söyleyeceğimiz, olur olmadık yerlerde görünüp, kalbimizi durdurma be küçük kız!



Condemned: Criminal Origins



Uç cinayet dosyalarını araştıran bir FBI dedektifinin belasını tam anlamıyla bulduğu oyun, inanılmaz yapay zekası ile öne çıkmıştı.



Resident Evil



İlk Resident Evil, fantastik-korku türünün, bizce yaratıcısıydı. Resident Evil 2 ve Resident Evil 3 geleneği devam ettirdi.



Silent Hill



Karşımızda Konami'nin hayal gücü canavarlarının elinden çıkan bir kült. Ünlü oyun yaratıcısı Akira Yamaoka dehasını, bu oyunla ortaya çıkardı. Silent Hill 2, Silent Hill 3 ve Silent Hill 4: The Room, inanılmaz konuları ve sürprizleri ile geleneği devam ettirdi.



Outlast



Son beş yılın açık ara en ürkütücü oyunu. Sonu, hala kabuslarımıza giriyor.



Affected



Affected, sanal gerçeklik simülatörleri için özel olarak geliştirilen ilk korku-gerilim oyunu. Biz denemedik ama bir VR kiti alıp, oyunu indirin. Umarım kalbiniz dayanır.



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