Üniversite herkesin hayalini kurduğu özellikle de lisedeki gençlerin ‘şu okul bitse de üniversite de hayatımı yaşasam' dediği bir yer.



Üniversite herkesin hayalini kurduğu özellikle de lisedeki gençlerin ‘şu okul bitse de üniversite de hayatımı yaşasam' dediği bir yer. Zorlu ve eskimiş onlarca aşamadan ve YGS-LYS sınavlarını geçtikten sonra tercih dönemine geliyorlar. Tercih döneminde ise sıralama ve puana göre her şeyi tek tek araştırarak yapılacak olan seçimler öğrencinin hayatının seyrini değiştiriyor.



İşte bu denli önemli olan tercihlerde yardımcı olması için tercih robotları bulunuyor.



Ancak tercih robotlarında







En iyi tercih robotu hangisi?









Tercih robotlarındaki bilgiler doğru mu?









YÖK'ün tercih robotu yeter mi?









Google'ın tercih robotu da ne?







gibi sorular akla geliyor.



Tercih robotlarını kullanırken en çok dikkat edilmesi gereken konu robotun güncelliği. Tercih robotlarında mutlaka robotun hangi tercih kılavuzuna göre hazırlandığına dikkat edin. Ardından ise şartlarınıza göre seçimizi yapın. Önünüze gelen bölümler arasında bölümleirnizi belirledikten sonra da mutlaka YÖK'ün tercih robotundan ve YÖK Atlas'tan bilgileri doğrulatın. Son aşamada ise ÖSYM'nin resmi sitesinden tercih kılavuzunu indirin ve oradan doğrulayın. Tercihlerinizi ardından yapın. Unutmayın tercihler hangi şehre, hangi okula gideceğini belirler.



Tercih robotları arasında en güvenilir olan iki tanesi ise YÖK Tercih Robotu ve Google ile Milli Eğitim Bakanlığı'nın ortak çalışması sonucunda hayata geçirilen Google Üniversite Seçimim. Ancak özellik olarak diğer tercih robotları kadar gelişmiş olmayan bu sistemleri kullanarak doğrudan tercih yapmak sizin için zor olacaktır. 3. parti olarak nitelendirebileceğimiz başlıca tercih robotları ise; Üniversite Tercihleri, Doğru Tercih ve Tercih.tv. Ek olarak okuduğunuz okul ya da özel eğitim kurumunda(dershane) Akınsoft'un da tercih robotu da önemli robotlar arasında.



En İyi Tercih Robotu Hangisi?



Tercih robotları arasında en iyi olanlar; Doğru Tercih, Üniversite Tercihleri ve Google Üniversite Seçimim. Bunları kullanarak efektif bir şekilde listenizi oluşturabilirsiniz. Ancak her sistemin kendine özgü sorunları bulunuyor. Örneğin Doğru Tercih'te tercih robotunda bölümleri uzun uğraşlar sonucunda listeledikten sonra tercih listesine eklemeniz için üye girişi yapmanız gerekiyor. Facebook ile giriş yap dedikten sonra ise sayfa yenileniyor ve yaptığınız tüm tercih ve seçimler sıfırlanıyor. Üniversite Tercihleri'nde ise tercih listesi bulunmuyor. En iyisi bu 3 servisi de kullanmak ve ortak bir tercih listesi çıkartmak. Sonrasında da ÖSYM'nin tercih kılavuzundan kontrol etmek.



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