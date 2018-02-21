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'En iyi Türk ölü Türk' demişti, skandal sözler yargıya taşındı

'EN İYİ TÜRK ÖLÜ TÜRK' DEMİŞTİ, SKANDAL SÖZLER YARGIYA TAŞINDI

"En iyi Türk ölü Türk" diyen eski Yunanistan Dışişleri Bakanı Theodoros Pangalos hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

Tarih : 21 Şubat 2018, 22:00
Puan Ver : 'en İyi Türk Ölü Türk' Demişti, Skandal Sözler Yargıya Taşındı(9/10)5

Yunanistan'daki Dostluk Eşitlik Barış Partisi (DEB) Başkanı Mustafa Aliçavuş, Türkler hakkında ırkçı ifadeler kullanan eski Yunanistan Dışişleri Bakanı Theodoros Pangalos hakkında suç duyurusunda bulundu.

"EN İYİ TÜRK ÖLÜ TÜRK DEMİŞTİ"

Aliçavuş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Pangalos'un katıldığı bir programında Türkler hakkında, "En iyi Türk, ölü Türk" ifadelerini kullandığını belirterek, bu açıklamaların, "ağır suç unsuru içeren kabul edilemez ırkçı ve faşist ifadeler olduğunu" söyledi.

"YUNAN ADALETİNİN GÖREVİNİ YERİNE GETİRMESİNİ BEKLİYORUZ"

Pangalos hakkındaki suç duyurusunu belgeleriyle birlikte avukatı aracılığıyla Rodop Savcılığına teslim ettiğini ifade eden Aliçavuş, "Eski Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı sayın Pangalos, halklar arasında kin ve düşmanlığı körükleyen bu açıklamalarıyla Yunan ceza kanununun ırkçılık ve yabancı düşmanlığıyla ilgili maddelerini ihlal etmiştir. Pangalos'un Türklerle ilgili sarf ettiği 'En iyi Türk, ölü Türk' ifadeleri kabul edilemez ve ağır suç içermektedir. Bununla ilgili Yunan adaletinin görevini yerine getirmesini bekliyoruz." diye konuştu.

150 BİN BATI TRAKYA TÜRK'ÜNÜ HEDEF ALDI

Aliçavuş, Pangalos'un Türklerle ilgili ifadelerine partisinin dışında başka hiçbir partiden ve hükümetten tepki gelmemesinin ülkede yaşayan Türklerde hayal kırıklığına neden olduğunu belirterek, "Pangalos'un sarf ettiği bu çirkin ve ırkçı ifadeler ülkesinin vatandaşı olan 150 bin Batı Trakya Türk Azınlığı mensuplarını da hedef aldığını ve tüm azınlığa ağır bir hakaret teşkil ettiğini belirtmek isterim." ifadelerini kullandı.

Yunanistan'da 1996-1999 yılları arasında Dışişleri Bakanlığı yapan Theodoros Pangalos, 13 Şubat'ta ulusal yayın yapan "Skai Radyo"da katıldığı bir programda Türk-Yunan ilişkilerine değinerek, "Siyasi kariyerimde çok Türk tanıdım. Ama iyi Türk bulamadım. En iyi Türk, ölü bir Türk."sözlerine yer verdi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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