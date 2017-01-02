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en iyi super mario oyunları

EN İYİ SUPER MARİO OYUNLARI

En iyi Super Mario oyunları arasına günün birinde girer mi bilinmez ama Super Mario Run'ın şu günlerde adından en çok söz edilen oyunlar arasında yer aldığı kesin. Super Mario furyası yeniden hızını almışken biz de geçmişe dönüp en iyi Super Mario oyunlarını hatırlatalım istedik.

Tarih : 02 Ocak 2017, 10:15
Puan Ver : En İyi Super Mario Oyunları(8/10)10


En iyi Super Mario oyunları arasına günün birinde girer mi bilinmez ama Super Mario Run'ın şu günlerde adından en çok söz edilen oyunlar arasında yer aldığı kesin. Super Mario furyası yeniden hızını almışken biz de geçmişe dönüp en iyi Super Mario oyunlarını hatırlatalım istedik.



Dünyanın en çok bilinen oyun karakterlerinden biri hiç şüphesiz ki Super Mario. İlk olarak Donkey Kong adlı oyunda karşımıza çıkan daha sonra kendi oyunları ile tüm dünyada büyük beğeni kazanan Super Mario en son çıkan Super Mario Run ile birlikte iOS platformuna adım attı. En iyi Super Mario oyunları arasında yer alır mı, şu an buna karar vermek için erken gözüküyor.



Gelmiş geçmiş en çok satan oyun serilerinden biri olan Super Mario'nun akıllı telefonlara girdiği ilk oyun Super Mario Run, oyunseverlerden farklı yorumlar alıyor. Kimileri telefonlarında Super Mario oynayabilme fırsatından hoşlanırken, kimileri de farklı oynanış tarzı nedeniyle Super Mario Run'a burun kıvırıyor.



Super Mario Run hakkında oyunseverlerin yorumları devam ededursun, bizler de bu arada şimdiye kadar çıkan en iyi Super Mario oyunlarını sizlere bir hatırlatalım istedik. Burada sadece Super Mario platform oyunlarını değerlendirdiğimizi de belirtelim. Super Mario adını taşıyan spor, yarış, bulmaca oyunlarını ya da Mario'nun yer aldığı başka yapımları değerlendirmemize katmadık.



Super Mario Galaxy



 



Klasik 2D yapı yerine üç boyutlu bir yapım olan Super Mario Galaxy, oyunseverler tarafından en iyi Mario oyunları arasında gösteriliyor. Uzay temalı bu Mario, yerçekimi ile oynayarak geçebildiğiniz yaratıcı bölümleri ile büyük beğeni kazanmıştı.



 



Super Mario Bros.



Tek başına dünyanın en çok satan oyunlarından biri olan, NES satışlarını tek başına sırtlayan bu oyun Super Mario efsanesinin tüm dünyaya yayılmasının nedeniydi.



Super Mario Bros. 3



Super Mario Bros. 3 seride ilk defa doğru düzgün bir dünya haritası gördüğümüz yapımdı. Ayrıca herkesin aklında yer eden kuyruklu rakun kıyafeti de bu oyunda karşımıza çıktı. Gizli bölümleri ve yaratıcı engelleriyle Super Mario Bros. 3 serinin en iyileri arasında haklı bir yer elde etmişti.



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