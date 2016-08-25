

Günün Filmleri sitesi sizin için en iyi korku filmlerini seçti. Korku filmi izleyeceğim ama hangisi olsun, nereden başlamam lazım gibi ikilemde kalanlara da yardımcı olacak bir konu.



Yerli filmler arasında en iyileri sıraladık. Yabancı filmler elbette daha kült filmler oluyor. Onlara özel listede diğer konuda yapacağız. Korku filmleri her yaştan bireyin büyük bir ilgi ile izlediği ve zamanın su gibi geçmesini sağlayan hobilerden bir tanesidir. Özellikle son dönem Türk sineması eserleri içerisinde en çok yönelinen alt başlıklardan bir tanesi kuşkusuz ki korku filmleridir. Türk sineması kapsamında değerlendirilen konular genellikle doğa üst varlıklar ve dini konular üzerine olmaktadır. Bu tür konular üzerine şekillendirilmiş korku filmleri izlemek isteyen kişiler için Türk sineması biçilmiş kaftan olacaktır. Her konu ile sıkı sıkıya perçinlenebilme özelliğine sahip olan bu film türü izleyicileri bambaşka diyarlara götürmektedir. Özellikle diğer filmlerden farkını belirtmek gerekirse etkisinin kişiler üzerinde çok daha kalıcı olmasından bahsetmek gerekmektedir. Örneğin en çok bilinen korku filmlerinden biri olan Halka serisi birçok kişinin bir süre televizyonlara yaklaşmasını engellemiştir. Filmin ana karakteri olan uzun saçlı kız çocuğu olan Samara televizyonun içerisinden çıkarak filmdeki diğer karakterlere korku salmaktadır. 2016 Korku Filmleri de bir hayli fazladır. Türk Korku Filmleri Doğaüstü korku filmlerine ilgisi olan kişileri ekran karşısına kilitleyecek olan bu filmlerin küçük bir listesini hazırlamak gerekirse aşağı yukarı şu tablo ortaya çıkmaktadır;





Musallat

Musallat



Dabbe

Dabbe



Semum

Semum



Magi

Magi



Siccin

Siccin



Siccin 2

Siccin 2



Büyü

Büyü



Şeytan

Şeytan



Gulyabani

Gulyabani



Ses





Bu filmler içerisinde yer alan en büyük etkiye sahip serilerden biri olan Dabbe'dir. Dabbe 1080p film izle korku filmi denildiği zaman Türkiye'de ilk akla gelen seçenek olmaktadır. Hem büyük bir izleyici kitlesine sahip olması hem de gerçekten bir dönem bireylerin evde yalnız kalmasını bile engelleyen bir yapıya sahip olması Dabbe'nin popülerliğini adım adım üst noktalara taşımıştır. Dabbe dini kavramlar ile iç içe geçmiş korku filmleri başlığı altında değerlendirilebilir. Bu korku filmleri içerisinde özel bir yere sahip olmasının ana nedeni ise bir seri halinde yayınlanması ve görsel efektlerin çok profesyonel bir biçimde kullanılmasıdır. Sizi etkisi altına alacak bir korku filmi izlemek istiyorsanız ilk yapmanız gereken şey bilgisayarınızın başına geçmek ve Dabbe serisinden herhangi bir filmi açmaktır. Belirtilmesi gereken bir diğer nokta da ana konu korku olmasına rağmen serinin filmleri arasında direkt olarak hikaye açısından bir bağlantı bulunmamaktadır. Günün Filmleri sizler için zaman zaman bu listeleri sunmaktadır. Film hastaları için çok önemli listeler. İzlenecekler sırasına şimdiden bu filmleri alabilirsiniz.