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en iyi fotoğraf yazıcısı seçildi

EN İYİ FOTOĞRAF YAZICISI SEÇİLDİ

TIPA (Technical Image Press Association – Teknik Görüntüleme Basını Derneği ) 2017'nin kazananları açıklandı. Görüntüleme sektörünün en prestijli ödüllerinden olan TIPA'da; Epson SureColor P5000 “ En iyi fotoğraf yazıcısı ” seçildi.

Tarih : 04 Mayıs 2017, 11:58
Puan Ver : En İyi Fotoğraf Yazıcısı Seçildi(6/10)7


TIPA (Technical Image Press Association – Teknik Görüntüleme Basını Derneği ) 2017'nin kazananları açıklandı. Görüntüleme sektörünün en prestijli ödüllerinden olan TIPA'da; Epson SureColor P5000 “ En iyi fotoğraf yazıcısı ” seçildi.



Epson SureColor P5000, 2017 TIPA ödülleri'nde ” en iyi fotoğraf yazıcısı ” seçildi. Bu yıl Asya, Avustralya, Avrupa ve Amerika'dan toplam 27 kişilik bir jürinin katılımıyla gerçekleşen organizasyonun seçimdeki ana kriterleri arasında inovasyon, son teknoloji kullanımı, tasarım ve ergonomi, kullanım kolaylığı, fiyat&performans paritesi yer alıyor.



Pantone Düz Kaplama Renklerinde %99'a varan doğrulukla fark yaratarak, pazardaki en yüksek renk netliklerinden birini sunan Epson SC-P5000 gelişmiş güvenlik özellikleriyle de dikkat çekiyor. Yeni kapaklar ve keçeler toz girişini azaltırken zamanlayıcılı temizlik; otomatik nozül kontrolü ve rehberli temizleme prosedürü ile baskıda güvenilirlik garanti ve sarfiyat minimumda.



SureColor P5000'in “En İyi Fotoğraf Yazıcısı” seçilmesiyle Epson'un 1997'den bu yana TIPA'dan aldığı ödül sayısı 38'e yükselmiş oldu.



Adil kullanım koşulu olmayan internet paketi








Etiketler: En  İyi  Fotoğraf  Yazıcısı  Seçildi    haber

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