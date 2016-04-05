Önümüzdeki hafta 12 Nisan tarihinde HTC One M10 veya diğer adıyla HTC 10 modeli duyurulacak. Telefon, şimdiye kadar duyurulmuş en iyi BoomSound desteğine sahip olacak.



Önümüzdeki hafta 12 Nisan tarihinde HTC One M10 veya diğer adıyla HTC 10 modeli duyurulacak. Telefon, şimdiye kadar duyurulmuş en iyi BoomSound desteğine sahip olacak.



HTC'nin merakla beklenen yeni amiral gemici HTC 10, isim olarak henüz netlik kazanmamış olsa da özellikleri teker teker karşımıza çıkıyor. Cihazla ilgili söylentiler HTC 10, HTC One M10 veya HTC One 10 şeklinde basında kendine yer buluyor. Bu sefer karşımıza çıkan detay HTC BoomSound teknolojisi ile ilgili.



HTC BoomSound ve One M10 modeli!



Beats ile yollarını ayıran HTC, Beats'ten sonra BoomSound teknolojisini duyurmuştu. Bir ses teknolojisi olan BoomSound, ses kalitesi konusunda yazılımsal ve donanımsal teknolojiler ile diğer akıllı telefonlara meydan okuyor. Çoğu HTC modelinde gördüğümüz bu özellik şimdi daha fazla geliştirildi.



Aşağıdaki video, HTC'nin resmi Twitter hesabı üzerinden yayınlandı. Video daha sonra “HTC Türkiye” isimli YouTube kanalında da Türkçe altyazılı olarak yayınlandı. HTC, sese takıntılı olduklarını “Mümkün olan en yüksek ses kalitesi için gece gündüz çalışıyoruz.” şeklinde cümlelerle ifade ediyor.



“Şimdiye kadarki en iyi BoomSound'u sunuyoruz.” cümlesiyle sona eren video, HTC 10 hakkındaki beklentileri iyice yükseltiyor. HTC 10 modeli 12 Nisan tarihinde resmi olarak duyurulacak. Cihazın ülkemizdeki satış fiyatı ve çıkış tarihi henüz bilinmiyor.



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