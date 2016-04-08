HTC, “takıntılıyız” başlıklı videolarına bir yenisi daha ekledi. En iyi akıllı telefon kamerasını kendi telefonlarında sunacaklarını iddia etti. İşte o video.



HTC, “takıntılıyız” başlıklı videolarına bir yenisi daha ekledi. En iyi akıllı telefon kamerasını kendi telefonlarında sunacaklarını iddia etti. İşte o video.



HTC 10 veya bir diğer adıyla HTC One M10 modeli önümüzdeki hafta resmi olarak duyurulacak. Telefonla ilgili şimdiye kadar çok sayıda detay, firmanın kendisi tarafından basınla paylaşıldı. Performans ve ses gibi konularda videolar hazırlayan HTC, şimdi kamera için de bir video hazırladı.



İddia büyük: En iyi akıllı telefon kamerası



Yaklaşık 40 saniyelik videoda, HTC kendi modelinin en iyi akıllı telefon kamerasına sahip olacağını iddia ediyor. Diğer özellikler olduğu gibi kamera konusunda da “takıntılıyız” başlıklı bu videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz.



Bu yıl duyurulan telefonlar kamera konusunda oldukça iddialı. LG G5 ve Huawei P9 modellerinde iki kameralı bir konsept gördük. Apple tarafında 12 MP çözünürlük ve 4K adımı atıldı. Samsung ile Dual Pixel isimli yeni teknolojisiyle öne çıkıyor. Sıra HTC'de.



Tıpkı diğer üreticilerde olduğu gibi HTC de bu yıl 12 MP çözünürlükle gelebilir. Şimdiye kadar basına yansıyan çoğu iddia 12 MP çözünürlüğü işaret ediyor. Bunun dışında 5.1 veya 5.2 inç büyüklükte QHD çözünürlük sunan ekran, Snapdragon 820 yongası ve 4 GB RAM gibi beklenen özellikler var.



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