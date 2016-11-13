Yaşadığımız günler ücretsiz VPN ‘in ne kadar önemli bir ihtiyaç olduğunu ortaya koydu. Ne var ki doğru VPN’i bulmak, kolay iş değil.



Her VPN sizin ihtiyaçlarınıza cevap veremeyebileceği gibi, bazen çok popüler ücretsiz VPN ‘ leri tercih etmek de bir hata olabilir. Aslında VPN için en pratik ve sağlam çözüm, ücretli bir VPN servisine abone olmak. Ayda 2-3 dolardan, 15-20 dolara kadar çıkan ücretli VPN servisleri çoğu zaman sorununuzu hızlıca çözecek bir seçenek ancak çoğu kullanıcının ücret ödemekten çekindiği de bir gerçek.



1- VyprVPN



İsviçre merkezli VyprVPN, ücretsiz servisinde bile yüksek hız ve fantastik bir şifreleme imkanı veriyor. Bu sayede gönlünüz rahat şekilde VPN kullanabiliyorsunuz. PC'de, tabletten veya telefondan VPN kullanma imkanına sahipsiniz. Daha fazlasına ihtiyacınız varsa, ücretli versiyonu da emrinize amade.



2- Windscribe



Hız konusunda ücretli VPN'lerden geri kalmayan Windscribe, ücretsiz kullanıcılarına aylık 10 GB veri limiti sunuyor. Bu sayede hızını yüksek tutmayı başarıyor. Henüz yeni kurulan bir VPN olduğu için dünyanın her köşesinde bir sunucusu bulunmuyor ancak kullanıcılar US, GB, CA, NL, DE ve HK sunucularını kullanabilirler.



3- Tunnel Bear



Yine hızlı fakat ağır bir veri limiti bulunan TunnelBear, 500 mb web trafiği limiti ile video seyretmek istediğinizde keyfinizi kaçırabilir. Ama e-mail okumak, göndermek gibi amaçlarınız varsa TunnelBear'ın ücretsiz servisi yardımınıza koşacak. Log tutmayan yapısıyla da kendinizi güvende hissedebilirsiniz.



4- hide.me



Maleyza orijinli VPN servisi 22 ülkede sunucular bulunduruyor. Çok güçlü bir şifreleme sistemine sahip olan hide.me log tutmuyor ve ücretli aboneliğe geçmek istediğinizde bitcoin ile de ödemeye yapabiliyorsunuz. Böylece banka kayıtlarınızdan hangi VPN'i kullandığınızı öğrenmek isteyenleri çok üzebiliyorsunuz. Ücretsiz kullanıcılar aylık 2GB veri kullanım sınırına sahip. Arayüz de son derece başarılı.



5- VPNGate



Açık kaynak kodlu bir sistem olan VPNGate, çok güvenilir bir şifreleme sistemi sunuyor. Ayrıca tek bir sunucu üzerinden değil, gönüllü olan bilgisayarlar üzerinden P2P benzeri bir yapıyla çalışıyor. Güçlü bir açık kaynak kodu topluluğu desteği olan servis devamlı geliştiriliyor ve güncelleniyor. Ancak ülkelerden gelen güvenlik/mahkeme soruşturmalarına da cevap veriliyor ve ilgili loglar paylaşılıyor.



6- CyberGhost VPN



Anonim şekilde sörf yapmak ve engellenmiş sitelere ulaşmak için iyi bir alternatif. Ücretsiz sunucuları daha çok Avrupa'da bulunuyor. Bu da Türkiye için hızlı bir trafik imkanı sağlıyor. Arayüzü üzerinden trafiğinize dair önemli detayları kontrol edip müdahale etme imkanı da tanıyor.



7- VPNBook



Gelişmiş teknik bilgiye sahip kullanıcılara hitap eden VPNBook, özel bir yazılıma ihtiyaç duymadan sadece PC'nin bağlantı ayarlarına müdahale ederek VPN üzerinden bağlantı kurmayı mümkün kılıyor. Bu yetenek elbette performans açısından küçük bir artı sağlasa da, sürekli VPN üzerinden bağlı olmak istemeyenler için dezavantaj olabilir.



8- Hotspot Shield Free



Kolay kullanımlı bu ücretsiz VPN servisini, hem kendi yazılımıyla hem de Chrome veya Firefox eklentisiyle kolayca kullanabilirsiniz. Ancak fazla popüler olduğu için bazı yoğun saatlerde performans problemleri yaşayabilirsiniz. Yine de geliştiricinin servisi iyileştirmek için sürekli çalışma yaptığını biliyoruz. Acil durumlarda tarayıcınızın üzerindeki butona dokunmanız yeterli olacak.







9- Zenmate



Bir diğer çok popüler ücretsiz VPN servisi olan Zenmate yine tarayıcı eklentisiyle çok kolayca kullanılabiliyor. Hotspot Shield Free gibi, Zenmate de kullanıcının karşısına ara sıra küçük reklamlar çıkarabiliyor ancak bu çok rahatsız edici değil. Eklenti tarayıcıya dahil olduğu sürede, bazı arama sayfalarının üstünde ince bir satırda kendi arama sonuçlarını da gösterebiliyor. Yine de sundukları pratik ve hızlı servisin karşılığında bunlar çok önemli değil. Güzel yanı ise ücretsiz olmasına rağmen limitsiz trafik garantisi vermesi.







10-Opera Tarayıcı



Ayrıca bir VPN servisi ile uğraşmak, ayrıca hesaplar açmak, yazılımlar eklentiler indirmek istemiyorsanız bir alternatifiniz de, farklı bir tarayıcı kullanıyor ol için Opera tarayıcısı kullanmak. Tarayıcıya entegre olarak gelen kendi VPN servisini aktif ettiğinizde tarayıcınız otomatik olarak tüm bağlantılar için şifreli VPN servisi kullanacaktır. Pratik ve sağlıklı bir çözüm.



