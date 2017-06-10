

Porsche GT2 her zaman ailenin en hızlısı oldu. Son olarak ise 997 kasa kodlu nesilde üretilmişti. 991 kasa kodlu nesilde ise doğrudan RS olarak geliyor.







Son derece alçak, siyah ve bir avcı uçağını bile gururlandıracak kadar heybetli bir kanat. Görüntüsü bile 'hızlı' dedirtiyor. Hem de oldukça hızlı. Sadece hızlı görünmekle kalmıyor, hızlı da. Verilen bilgiye göre 650 HP ve üzerinde olacak. Porsche dışından bazı kaynakla yaklaşık 700 HP olur diyor. Üstelik en az 750 Nm tork söz konusu olacak. Hem de 1,5 tonun altında bir ağırlık ile.







GT2, dört tekerlekten çekişli olmayan bir Turbo. Ön kaput, ön çamurluklar ve arka kısımdaki bazı parçalar karbon. Tavan ise magnezyumdan. Opsiyonel olarak sunulan magnezyum jantlar ek 12 kg ağırlık tasarrufu sağlıyor. Titanyum kafes ile 3 kg daha ağırlıktan tasarruf edilebiliyor.







kaynak:ahaber