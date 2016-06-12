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en güzel oyun iphone ile çekildi

EN GÜZEL OYUN İPHONE İLE ÇEKİLDİ

Apple Euro 2016 coşkusu başlarken, hangi ülkeyi desteklerlerse desteklesin, herkese bu oyunun ne kadar güzel olduğunu hatırlatmak istiyor.

Tarih : 12 Haziran 2016, 10:15
Puan Ver : En Güzel Oyun İphone İle Çekildi(10/10)7


Dünyanın her yerinde tutku ve rekabetten söz ederken tüm dil engellerini ortadan kaldırarak ülkeleri birleştiren tek bir spor var. O da futbol. UEFA Euro 2016'yı kutlamak için Apple bugün ‘iPhone ile Çekildi' projesini duyurdu.

Futbola duyulan evrensel sevgiyi ateşli taraftarların merceğinden yansıtan yeni bir bölüm başlıyor.

Çekilen fotoğraflar ve videolar sayesinde kadın-erkek, genç-yaşlı  sokak aralarından büyük stadlara kadar her yerde yaşanan o tutku gösteriliyor.



iPhone ile futbolun güzelliğini istediğiniz zaman, istediğiniz yerde kaydedebilirsiniz. Öyle ki 'En güzel oyun'  iPhone kullanıcılarının çektiği fotoğrafları ve videoları kullanarak futbolun tüm güzelliklerini taraftarlar ve onların iPhone'larıyla kaydettikleri anlarla kutlayan 30 saniyelik bir film.



“En güzel oyun” filmine buradan,  Apple Türkiye YouTube kanalından ve apple.com/tr‘ den ulaşabilirsiniz.

Futbol coşkusunu ateşleyen “En güzel oyun” filminin müziğini olan  Little Simz'den “Wings” i Apple Music ve iTunes'dan  dinleyebilirsiniz.

Ayrıca turnuvadaki ülke gruplandırmalarına göre yeniden tasarlanan ülkeler sayfasına da  bu linkten  göz atmayı unutmayın.








Etiketler: En  Güzel  Oyun  İphone  İle  Çekildi    haber

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