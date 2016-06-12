EN GÜZEL OYUN İPHONE İLE ÇEKİLDİ
Apple Euro 2016 coşkusu başlarken, hangi ülkeyi desteklerlerse desteklesin, herkese bu oyunun ne kadar güzel olduğunu hatırlatmak istiyor.
Dünyanın her yerinde tutku ve rekabetten söz ederken tüm dil engellerini ortadan kaldırarak ülkeleri birleştiren tek bir spor var. O da futbol. UEFA Euro 2016'yı kutlamak için Apple bugün ‘iPhone ile Çekildi' projesini duyurdu.
Futbola duyulan evrensel sevgiyi ateşli taraftarların merceğinden yansıtan yeni bir bölüm başlıyor.
Çekilen fotoğraflar ve videolar sayesinde kadın-erkek, genç-yaşlı sokak aralarından büyük stadlara kadar her yerde yaşanan o tutku gösteriliyor.
iPhone ile futbolun güzelliğini istediğiniz zaman, istediğiniz yerde kaydedebilirsiniz. Öyle ki 'En güzel oyun' iPhone kullanıcılarının çektiği fotoğrafları ve videoları kullanarak futbolun tüm güzelliklerini taraftarlar ve onların iPhone'larıyla kaydettikleri anlarla kutlayan 30 saniyelik bir film.
“En güzel oyun” filmine buradan, Apple Türkiye YouTube kanalından ve apple.com/tr‘ den ulaşabilirsiniz.
Futbol coşkusunu ateşleyen “En güzel oyun” filminin müziğini olan Little Simz'den “Wings” i Apple Music ve iTunes'dan dinleyebilirsiniz.
Ayrıca turnuvadaki ülke gruplandırmalarına göre yeniden tasarlanan ülkeler sayfasına da bu linkten göz atmayı unutmayın.
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