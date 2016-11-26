En güçlü süper bilgisayarlar dendiğinde aklınıza en üst düzey işlemci ya da ekran kartına sahip oyun bilgisayarları gelmesin.



En güçlü süper bilgisayarlar dendiğinde aklınıza en üst düzey işlemci ya da ekran kartına sahip oyun bilgisayarları gelmesin. Saniyede katrilyonlarca işlem yapabilen, çok gelişmiş simülasyonlar için kullanılan ve milyonlarca çekirdeğe sahip olan çok özel bilgisayarlar ancak süper bilgisayar sınıfına dahil olabiliyor.



Süper bilgisayar kavramı, günlük işlerimizi gerçekleştirdiğimiz ya da oyun oynadığımız bilgisayarlardan çok daha farklı bir kavram. Gelişmiş laboratuvarlarda, çok detaylı simülasyonlar oluşturmaktan, yapay zeka çalışmalarına kadar çok ileri seviyede hesaplama gerektiren durumlar için bu cihazlar sahip oldukları işlem gücü ile dudak uçuklatıyor. En güçlü süper bilgisayarlar milyonlarca çekirdeğe sahip olup, saniyede katrilyonlarca işlem yapabiliyor.



Dünyanın en güçlü süper bilgisayarları TOP500 adı verilen bağımsız bir kuruluş tarafından değerlendiriliyor. Yapılan değerlendirmelerin sonucunda ortaya en güçlü süper bilgisayarların sıralaması çıkıyor. Sıralama bu bilgisayarların bir saniyede kaç katrilyon işlem yaptığına göre (TFlop/s) belirleniyor.



TOP500 listesine göre dünyanın en güçlü süper bilgisayarlarının hangileri olduğunu ilerleyen sayfalarda görebilirsiniz.



10- Shaheen II



Üretici: Cray Inc.



Bulunduğu ülke: Suudi Arabistan



Sahip olduğu toplam çekirdek: 196.608



İşlem gücü: 5537 TFlop/s



Harcadığı güç: 2834 kW



9- Hazel Hen



Üretici: Cray Inc.



Bulunduğu ülke: Almanya



Sahip olduğu toplam çekirdek: 185.088



İşlem gücü: 5640,2 TFlop/s



Harcadığı güç: 3615 kW



8- Piz Daint



Üretici: Cray Inc.



Bulunduğu ülke: İsviçre



Sahip olduğu toplam çekirdek: 115.984



İşlem gücü: 6271 TFlop/s



Harcadığı güç: 1754 kW



Yazının devamını okumak için buraya tıklayınız