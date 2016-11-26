EN GÜÇLÜ SÜPER BİLGİSAYARLAR
En güçlü süper bilgisayarlar dendiğinde aklınıza en üst düzey işlemci ya da ekran kartına sahip oyun bilgisayarları gelmesin.
En güçlü süper bilgisayarlar dendiğinde aklınıza en üst düzey işlemci ya da ekran kartına sahip oyun bilgisayarları gelmesin. Saniyede katrilyonlarca işlem yapabilen, çok gelişmiş simülasyonlar için kullanılan ve milyonlarca çekirdeğe sahip olan çok özel bilgisayarlar ancak süper bilgisayar sınıfına dahil olabiliyor.
Süper bilgisayar kavramı, günlük işlerimizi gerçekleştirdiğimiz ya da oyun oynadığımız bilgisayarlardan çok daha farklı bir kavram. Gelişmiş laboratuvarlarda, çok detaylı simülasyonlar oluşturmaktan, yapay zeka çalışmalarına kadar çok ileri seviyede hesaplama gerektiren durumlar için bu cihazlar sahip oldukları işlem gücü ile dudak uçuklatıyor. En güçlü süper bilgisayarlar milyonlarca çekirdeğe sahip olup, saniyede katrilyonlarca işlem yapabiliyor.
Dünyanın en güçlü süper bilgisayarları TOP500 adı verilen bağımsız bir kuruluş tarafından değerlendiriliyor. Yapılan değerlendirmelerin sonucunda ortaya en güçlü süper bilgisayarların sıralaması çıkıyor. Sıralama bu bilgisayarların bir saniyede kaç katrilyon işlem yaptığına göre (TFlop/s) belirleniyor.
TOP500 listesine göre dünyanın en güçlü süper bilgisayarlarının hangileri olduğunu ilerleyen sayfalarda görebilirsiniz.
10- Shaheen II
Üretici: Cray Inc.
Bulunduğu ülke: Suudi Arabistan
Sahip olduğu toplam çekirdek: 196.608
İşlem gücü: 5537 TFlop/s
Harcadığı güç: 2834 kW
9- Hazel Hen
Üretici: Cray Inc.
Bulunduğu ülke: Almanya
Sahip olduğu toplam çekirdek: 185.088
İşlem gücü: 5640,2 TFlop/s
Harcadığı güç: 3615 kW
8- Piz Daint
Üretici: Cray Inc.
Bulunduğu ülke: İsviçre
Sahip olduğu toplam çekirdek: 115.984
İşlem gücü: 6271 TFlop/s
Harcadığı güç: 1754 kW
Yazının devamını okumak için buraya tıklayınız
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar