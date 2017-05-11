Meteorolojiden Toz Taşınımı Uyarısı
Erkeklerle Görüşüyor Dediği Yengesine Kızdı, Kardeşini Öldürdü
Bingöl'de 3 Terörist Öldürüldü
Kılıçdaroğlu, Sözcü Gazetesini Ziyaret Etti
Antalya'da Denizde Oluşan 4 Hortum Korkuttu
Hollanda'da Hükümet Kurulamıyor!
Pierce Brosnan'dan Doğum Günü Öpücüğü
Obeziteye Karşı Sağlıklı Yaşam Şenliği
Almanya Blöf Yapıyor! İsteseler De Bulamazlar
Buse Kayacan Galatasaray'da
İstanbul Metrosuna Atm'ler Tekrar Yerleştirildi
Ptt 5 Yılda 60 Bin Kişiyi İşe Alacak
Ab, Erdoğan, Juncker Ve Tusk Arasındaki Üçlü Zirveyi Duyurdu
Balon Şişirirken Öldü!
Diyanet İşleri Başkanı Görmez Ölümden Döndü
Çağın Vebasına Davetiye Çıkarıyor!
Twitter'da Sorun!
Bensu Soral Cannes'da Büyüledi
Ankaragücü'nde İsmet Taşdemir Görevi Bıraktı
İtalya Hükümeti Bedava Kale Dağıtıyor

en gözde siber saldırı hedefi: akıllı telefonlar

EN GÖZDE SİBER SALDIRI HEDEFİ: AKILLI TELEFONLAR

ESET'in erken uyarı ve zararlı yazılım tespit sistemi ESET LiveGrid verilerine göre, akıllı telefonlar siber suçluların en gözde saldırı hedefi haline gelmeye başladı. Android işletim sistemine yönelik tüm zararlı yazılımların tespitinde yüzde 50 artış söz konusu.

Tarih : 11 Mayıs 2017, 09:38
Puan Ver : En Gözde Siber Saldırı Hedefi: Akıllı Telefonlar(10/10)8


ESET'in erken uyarı ve zararlı yazılım tespit sistemi ESET LiveGrid verilerine göre, akıllı telefonlar siber suçluların en gözde saldırı hedefi haline gelmeye başladı. Android işletim sistemine yönelik tüm zararlı yazılımların tespitinde yüzde 50 artış söz konusu.



ESET'in erken uyarı ve zararlı yazılım tespit sistemi ESET LiveGrid verilerine göre, akıllı telefonlar siber suçluların en gözde saldırı hedefi haline gelmeye başladı. Android işletim sistemine yönelik tüm zararlı yazılımların tespitinde yüzde 50 artış söz konusu. PC'lerden mobil cihazlara geçiş yapan tüketiciler ve bu cihazlarda depolanan değerli veriler arttıkça, tabletler ve özellikle de akıllı telefonlar, siber saldırganlar için daha cazip hale geliyor.



Global antivirüs yazılım kuruluşu ESET'in Teknoloji Müdürü (CTO) Juraj Malcho; “Android platformunu etkileyen tüm zararlı yazılımların tespitinde % 50 civarında artış olduğunu gördük. En fazla yoğunlaşmayı da 2016 yılının ilk yarısında tespit ettik“ açıklamasını yaptı.



Şifre yazılımları telefonlara uyarlandı



Dosyaları şifreleyerek önce kullanılamaz hale getiren sonra fidye talep eden “CryptoLocker“ yazarları da son bir yılda boş durmadı ve masaüstü zararlı yazılımlarda kullanılan pek çok tekniği Android platformuna uyarladı. Siber suçlular bu platforma yönelik karmaşık ve özgün teknikler geliştirirken, kodlarını da uygulamaların derinlerine gömerek dikkat çekmemeye odaklandılar.



Küresel tehdite dönüştü



ESET, Android sistemleri hedefleyen zararlı yazılımların 2015 yılında Doğu Avrupa'dan Amerika'lı kullanıcılara doğru kaydığını tespit etmişti. Fakat 2016'da pek çok saldırı dalgasının Asya ülkelerine yöneldiğini gördüklerini aktaran Juraj Malcho'ya; “Android'e yönelik tehditlerin küresel bir tehdit haline geldiğini söylemek haksızlık olmaz” diye konuştu.



LG G5 fiyatı düştü!








Etiketler: En  Gözde  Siber  Saldırı  Hedefi  Akıllı  Telefonlar    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER