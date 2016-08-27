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EN GÖRKEMLİ GERDANLIK


EN GÖRKEMLİ GERDANLIK
Tarih : 27 Ağustos 2016, 09:05
Puan Ver : En Görkemli Gerdanlık(0/10)


Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin tamamlanan, inşası süren, başlanacak olan projelerle hedeflerine adım adım  ilerlediğini belirterek, “Ekonomide tüm göstergeler, onca badireye rağmen olumlu yönde seyrediyor. El ele vereceğiz, dayanışma halinde olacağız ve bu badireyi de çok daha başarılı bir şekilde atlatacağız” dedi.



İstanbul'un Asya ile Avrupa yakasını Boğaz üzerinden üçüncü kez birleştiren Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün açılışında konuşan Erdoğan, tekerlekli araç geçişini ve raylı sistemi birlikte sağlaması bakımından öncü bir köprü inşa edildiğini belirterek şunları söyledi:



“Temeli büyük bir coşku ile attık, dalga geçenler, ‘Yaptırmayacağız' diyenler oldu. Allah'a hamdolsun, yaptık. Şimdi, açılışını sizlerle birlikte yapıyoruz. Bu gurur duyulası milletimizle yapıyoruz. Siz, tankların, topların, helikopterlerin, F16'ların önünde duran bir milletsiniz.



Birinci Köprü şimdi 15 Temmuz Şehitler Köprüsü oldu. Onun adını siz koydunuz. İkinci Köprü Fatih Sultan Mehmet Köprüsü. Şimdi de Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü açıyoruz. Boğazın altından zaten bir Marmaray'ımız var. 20 Aralık'ta da Avrasya tünelinin açılışını yapıyoruz. Kardeşlerim, bu millet Allah'ın izniyle neye layıksa bunların hepsi olacak.”








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