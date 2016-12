Kablosuz iletişim teknolojisinin yaygınlaşmasında ve gelişmesinde büyük bir katkı sahibi olan akıllı cihazlar, internetin de yaygın bir şekilde kullanılabilmesini sağlayan en önemli araçlardan biri oldu. Akıllı cihazların, internet altyapısıyla birlikteliği ise, dünya tarihinin bugüne kadar görmediği teknolojik gelişmelerin yaşam standartlarımızı her geçen gün yükselttiği bir zaman dilimin yaşanmasına neden oluyor. Her geçen gün başka hizmetlerin yaşamlarımıza dahil olduğu ve yaşam kalitemizi yükselttiği günümüz dünyasında, aslında bu dinamizmi oluşturan ilk halkalardan biri Android işletim sistemi. Android işletim sisteminin alternatif olarak kullanıcıya sunulması ve kullanıcı tarafından büyük bir ilgiyle karşılanmasının ardından, yazılım hızlı bir şekilde gelişmeye başlayarak, günümüzde akıllı cihaz pazarının yarısından fazlasını elinde tutar hale geldi. İşlevsel ve geliştirilebilir bir altyapıya sahip olması ve yanı sıra diğer işletim sistemlerine göre hem daha ucuz maliyetlere sahip olması hem de özel olarak belirli marka telefonlarda kullanılmak yerine, her kes tarafından kullanılabilmesi gibi avantajlarının yanı sıra, en önemli avantajı olan işlevselliği sayesinde Android, günümüz dünyasının en önemli yazılımlarından biri durumunda. Android' in sürekli büyüyen dünyası içerisinde, her biri birbirinden üstün özelliklere sahip uygulamalar, yaşamlarımızın her bölümünde işlevli araçlar olarak olmaya devam ediyor. Android uygulamaları ile ilgili geniş bir portföyle oluşturulan web platformu apkindir.mobi, aradığınız her türlü uygulama dosyalarını kolayca bulabileceğiniz bir şekilde özel olarak tasarlandı. Tüm uygulamaların apk dosyalarını sadece apk indir linkine tıklayarak hızlı bir şekilde indirebilirsiniz. En popüler, en fazla oynanan ve klasikleşmiş olan tüm oyunlar, oyun indir kategorimiz altında kullanıcılarımıza sunuluyor. Sürekli güncellenen ve yeni nesil oyun ve uygulamalarla desteklenmekte olan web platformumuz, Android dünyası için ihtiyacınız olacak her türlü uygulamaya ulaşabileceğiniz geniş bir arşive sahip. Kurulum işlemleri çok kolay olan android uygulamalar' ın apk dosyalarına ulaşabileceğiniz platformumuz, kullanıcılarımızın istek ve talepleri dikkate alınarak, çok zengin bir uygulama arşivini hizmetinize sunuyor. Android cihazlar üzerine kurarak her alanda benzersiz işlemleri kolaylıkla yapabileceğiniz uygulamalar, işletim sisteminin benzersiz özellikleri sayesinde, yazılım geliştiren kişi ve firmalar tarafından sürekli ve yoğun bir şekilde hazırlanarak kullanıcılara sunuluyor. Bu uygulamalar içerisinden en seçkin olanları eşzamanlı takip etmekte olan ekibimiz, kullanıcılarımız için en işlevsel uygulamaları bir araya getirerek platformumuz aracılığıyla hizmetlerine sunuyorlar. Tüm özellikleriyle kullanıcı dostu bir yapıda hazırlanmış olan web sitemiz, kullanıcılarımızın aradıkları uygulamaları en kısa yoldan ve en hızlı şekilde bulabilecekleri özel bir kategorize ve arama sistemine sahip olarak tasarlandı. İhtiyacınız olan veya olduğunu bile bilmediğiniz tüm Android oyun indir me uygulamaları bir arada bulabileceğiniz platformumuz, aynı zamanda tüm uygulamalar ile ilgili geniş bilgileri hizmetinize sunarak, uygulamaların başarı düzeyleriyle ilgili de geniş bilgi veriyor.