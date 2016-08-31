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en geç ekim 2016'ya kadar vize serbestisi bekliyoruz

EN GEÇ EKİM 2016'YA KADAR VİZE SERBESTİSİ BEKLİYORUZ

Yunanistan'a resmi bir ziyaret düzenleyen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, iki ülke arasındaki ilişkiler ve gündemle ilgili açıklamalarda bulundu

Tarih : 31 Ağustos 2016, 09:07
Puan Ver : En Geç Ekim 2016'ya Kadar Vize Serbestisi Bekliyoruz(0/10)


Çavuşoğlu, Ege'deki işbirliğinin karşılıklı taahhütler üzerinden sağlandığına dikkati çekerek, şöyle devam etti:



"Şimdi AB'den sözlerini yerine getirmesini bekliyoruz. AB, Türk vatandaşlarına vize serbestisi, Türkiye'deki Suriyelilere mali yardım gibi taahhütlerde bulundu. Ege'deki düzensiz göçün kontrol altında olması gerçeğine rağmen, AB'nin sözlerini yerine getirmekte istekli olduğunu görmüyoruz. AB yükümlülüklerini yerine getirmezken, Türkiye tek başına AB'ye yönelik düzensiz göçü durdurmaya devam edemez. En geç Ekim 2016'ya kadar Türk vatandaşları için vize serbestisini bekliyoruz."








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