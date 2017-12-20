En Fazla Para Kazanan Sporcu Michael Jordan Oldu
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En Fazla Para Kazanan Sporcu Michael Jordan Oldu

EN FAZLA PARA KAZANAN SPORCU MİCHAEL JORDAN OLDU

Forbes, dünyada spordan en fazla para kazanan sporcuların listesini açıkladı. Listeye göre, en fazla parayı basketbolcu Michael Jordan kazandı.

Tarih : 20 Aralık 2017, 20:20
Puan Ver : En Fazla Para Kazanan Sporcu Michael Jordan Oldu(6/10)2

Dünyaca ünlü Ekonomi dergisi FORBES son sayısında dünyada spordan en fazla para kazananların listesini açıkladı. Listeye göre, en çok parayı Amerikalı basketbolcu Michael Jordan olduğunu belirtildi.

İŞTE İSİM İSİM EN ÇOK KAZANAN SPORCULAR

Michael Jordan - USA - Basketbol - 1,85 milyar dolar

Tiger Woods - USA - Golf - 1,70 milyar dolar

Arnold Palmer - USA - Golf - 1,40 milyar dolar

Jack Nicland - USA - Golf - 1,20 milyar dolar

Michael Schumacher - ALL - Oto - 1 milyar dolar

FUTBOLCULARDAN EN ÇOK KAZANAN BECKHAM OLDU

Futbolcularda ise en büyük parayı İngiliz futbolcu Beckman'ın kazandığı görüldü.

Beckman - İngiliz - Futbol - 0,800 milyar dolar

Ronaldo - Portekiz - Futbol - 0,700 milyar dolar

Roger Federer - İsviçre - Tenis - 0,675 milyar dolar

Messi - Arjentin - Futbol - 0,600 milyar dolar

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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