

Real Madrid'in Portekizli futbolcusu Cristiano Ronaldo, 88 milyon dolarla son bir yılda en fazla kazanan sporcu oldu.







Forbes dergisinin haberine göre Ronaldo, maaş, sponsor gelirleri ve bonuslar hesaba katılarak yapılan araştırmada 88 milyon dolarla son bir yılın en çok kazanan sporcuları listesinde zirveye çıktı.







Listede 2001'den bu yana ilk kez ABD'li eski boksör Floyd Mayweather ve ABD'li golfçü Tiger Woods dışında bir sporcu birincilikte yer aldı.







Ronaldo'nun ardından Barcelona'nın Arjantinli futbolcusu Lionel Messi, 81,4 milyon dolar kazancıyla ikinciliği elde etti.







Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekibi Cleveland Cavaliers'ın yıldızı LeBron James, 77,2 milyon dolarlık geliriyle üçüncü sırayı aldı.







Son bir yılın en fazla kazanan ilk 10 sporcusu şöyle:







Cristiano Ronaldo Futbol 88 milyon



Lionel Messi Futbol 81,4 milyon



LeBron James Basketbol 77,2 milyon



Roger Federer Tenis 67,8 milyon



Kevin Durant Basketbol 56,2 milyon



Novak Djokovic Tenis 55,8 milyon



Cam Newton Amerikan futbolu 53,1 milyon



Phil Mickelson Golf 52,9 milyon



Jordan Spieth Golf 52,8 milyon



Kobe Bryant Basketbol 50 milyon