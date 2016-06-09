EN FAZLA KAZANAN SPORCU RONALDO
Forbes dergisinin araştırmasına göre Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo, 88 milyon dolarla son bir yılın en fazla kazanan sporcuları sıralamasında zirvede yer aldı.
Real Madrid'in Portekizli futbolcusu Cristiano Ronaldo, 88 milyon dolarla son bir yılda en fazla kazanan sporcu oldu.
Forbes dergisinin haberine göre Ronaldo, maaş, sponsor gelirleri ve bonuslar hesaba katılarak yapılan araştırmada 88 milyon dolarla son bir yılın en çok kazanan sporcuları listesinde zirveye çıktı.
Listede 2001'den bu yana ilk kez ABD'li eski boksör Floyd Mayweather ve ABD'li golfçü Tiger Woods dışında bir sporcu birincilikte yer aldı.
Ronaldo'nun ardından Barcelona'nın Arjantinli futbolcusu Lionel Messi, 81,4 milyon dolar kazancıyla ikinciliği elde etti.
Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekibi Cleveland Cavaliers'ın yıldızı LeBron James, 77,2 milyon dolarlık geliriyle üçüncü sırayı aldı.
Son bir yılın en fazla kazanan ilk 10 sporcusu şöyle:
Cristiano Ronaldo Futbol 88 milyon
Lionel Messi Futbol 81,4 milyon
LeBron James Basketbol 77,2 milyon
Roger Federer Tenis 67,8 milyon
Kevin Durant Basketbol 56,2 milyon
Novak Djokovic Tenis 55,8 milyon
Cam Newton Amerikan futbolu 53,1 milyon
Phil Mickelson Golf 52,9 milyon
Jordan Spieth Golf 52,8 milyon
Kobe Bryant Basketbol 50 milyon
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