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En Düşük Memur Maaşına 137 Lira Zam Geldi! İşte Derecelerine Göre Memur Maaşları

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞINA 137 LİRA ZAM GELDİ! İŞTE DERECELERİNE GÖRE MEMUR MAAŞLARI

Açıklanan aralık ayı enflasyonuyla memur, memur emeklisi, işçi emeklisi herkes yüzde 5,69 zam alacak. En düşük memur maaşına 137 TL, en düşük emekli memur maaşına ise 103 TL zam yapıldı.

Tarih : 03 Ocak 2018, 12:10
Puan Ver : En Düşük Memur Maaşına 137 Lira Zam Geldi! İşte Derecelerine Göre Memur Maaşları(5/10)1

Memur ve memur emeklileri 15 Ocak'ta yüzde 4 zam toplu sözleşme zammına ilave olarak yüzde 1.69 da enflasyon farkı alacak. Böylece memur ve memur emeklilerinin ocak zammı toplamda yüzde 5.69'u bulacak. Gerçekleşen 6 aylık enflasyona göre zam alan işçi, esnaf ve çiftçi emeklileri ise doğrudan yüzde 5.69 zam alacak. İşte yeni zamlı maaşlar:

MEMUR VE EMEKLİ MAAŞ ZAMMI NASIL BELİRLENİYOR?

Memur ve emeklilerin zam oranları toplu sözleşmeye göre önceden belirleniyor, geçmiş 6 aylık enflasyondan kaynaklı bir fark oluşursa da bu fark zam oranının üzerine maaşlara yansıtılıyor. İşçi ve Bağ-Kur emeklileri de memurlar gibi senede iki kere zam alıyor ve zam oranı da bir önceki 6 aylık dönemde, Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) tarafından açıklanan, TÜFE'deki enflasyon oranına göre hesaplanıyor.

ZAMLI MAAŞLAR NE ZAMAN ÖDENECEK?

SSK ve Bağ-Kur emeklileri, zamlı paralarını bu ay içinde maaş ödeme günlerinde ceplerine koyacak. Devlet memurları, sözleşmeliler ve geçici personel zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Ocak'ta alacak. Maaşlarını her ayın 1'i ile 5'i arasında alan memur emeklilerinin ise ödemeleri zamsız olarak hesaplarına yatırıldı. Yüzde 4'lük artış ve enflasyon farkıyla oluşan zam farkı, daha sonradan memur emeklilerine verilecek.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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