Çalışma Bakanlığı ve Memur-Sen zam pazarlığı sonucu sözleşme imzaladı. İmza töreninde açıklama yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, "En düşük memur maaşı 2018 ilk yarısında 2929, ikinci yarıda 3198 TL. Kümülatif zam 2018 7.6 2019 9.2 artış gerçekleşti. En düşük 2019 memur emeklisi maaşı 2093 liraya yükselmiş durumda" dedi.

Bakan Sarıeroğlu'nun imza törenindeki konuşmasından satır başları:

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI 2 BİN 929 LİRA

Sözleşme kapsamında anlaştığımız rakamları paylaşıyorum. 2018 yüzde 4+3.5, 2019 yüzde 4+5 olarak zam konusunda mutabakata vardık. En düşük memur maaşı 2018 ilk yarısında 2929, ikinci yarıda 3198 TL. Kümülatif zam 2018 7.6 2019 9.2 artış gerçekleşti. Kümülatif toplam artık yüzde 17.54 zam yapmış durumdayız.

EN DÜŞÜK MEMUR EMEKLİ MAAŞI 2 BİN 093 LİRA

En düşük 2019 memur emeklisi maaşı 2093 liraya yükselmiş durumda. İnşallah gerekli şekilde kamu çalışanları için daha olumlu adımlar atarız.Kamu mali dengesini gözetiyoruz.

Birçok parametreyi göz önünde bulundurduk, ekonomik dengemiz ve istikrarımız bizim için önemliydi. Hükümetimiz mali imkanlarını sonuna kadar kullanarak artış oranını güçlü bir şekilde gerçekleştirmiştir. Bu durum piyasalara da olumlu yansımıştır. Kamu çalışanlarımızın ve emeklilerimizin isteklerini gözardı etmedik. Birçok iyileşmeyi barındırıyor. Arka planda çok ciddi bir mutfak var 776 maddeden oluşan bir teklif maddesiyle karşı karşıyaydık. 440'ı ile müzakerelerimizi gerçekleştirdik. 258 tanesi ile uzlaştık. Bu bugüne kadar ki en büyük uzlaşma rakamıdır.

İLAVE TAZMİNAT EKLEDİK

Öğretim yılına hazırlıkta verilen ödeneklerde ciddi artış gerçekleştirdik, yeni kurulan üniversitelere, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünde çalışanlara ilave tazminat ekledik, 4C ve geçici personellere yapılan ek ödemelere ilaveler gerçekleştirdik. Engelli kardeşlerimize de destekler verdik. Kamu konutlarında engelli kamu görevlilerinin yararlanması gibi. Engelli çocuğu bulunan kamu çalışanlarımızın engelli çocuk yardımına önemli bir artış oldu.

BAYRAM VE ÖZEL GÜNLERDE MESAİ YAPAN MEMURLARIMIZIN MESAİLERİNİ ARTIRDIK

Kreş imkanlarının geliştirmeye çalıştık. Arazide çalışan kamu görevlilerine yönelik, vergi daireleri gibi yoğunlukta çalışan vatandaşlarımıza önemli düzenlemeler hazırladık. Bayram ve özel günlerde mesai yapan memurlarımızın mesailerini artırdık. Bunun gibi birçok kamu kuruluşlarında görev yapan kardeşlerimiz için önemli düzenlemeler söz konusu.

Helal Gıda Sertifikalı ürünlerimizi ilk defa kamu kuruluşu yemekhanelerimizde özendirilmesi, kullanılması söz konusu.

HAC GÖREVİNE İZİN

Hac göreviyle ilgili olarak önemli bir yüküm koyduk. İzni kalmayan izinlerini kullanmış olan kamuda çalışan hac adaylarına ek olarak 20 gün ücretsiz izin verdik.

21 gündür yürüttüğümüz müzakerelerimiz bütün 80 milyon vatandaşımıza dokunacaktır.

İŞTE ANLAŞMAYA VARILAN ZAM ORANLARI

2018 ve 2019 yıllarını kapsayan 4. Dönem Toplu Sözleşme Görüşmeleri'nde 2018 yılı ilk 6 ay için yüzde 4, ikinci 6 ay için yüzde 3 buçuk, 2019 yılı ilk 6 ay için yüzde 4, ikinci 6 ay için yüzde 5 oranında zam yapılması hususunda anlaşmaya varıldı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 2018 ve 2019 yıllarını kapsayan 4. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri kapsamında Kamu İşveren Heyeti ve Kamu Görevlileri Sendikaları Heyeti arasında yapılan müzakerelerde mutabakatın sağlandığı bildirildi. Buna göre; 2018 yılı ilk 6 ay için yüzde 4, ikinci 6 ay için yüzde 3 buçuk, 2019 yılı ilk 6 ay için yüzde 4, ikinci 6 ay için yüzde 5 oranında zam yapılması hususunda anlaşmaya varıldı. Ayrıca 6 aylık dönemler halinde gerçekleşen enflasyon oranının öngörülen artış oranını aşması halinde enflasyon farkının da ödeneceği ifade edildi.

SENDİKADAN AÇIKLAMA

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ise, şunları kaydetti:

"1 Ağustos'ta başlayan ve 21 gündür devam eden süreç uzlaşıyla sonuçlanmıştır. Geç saatlere kadar süren ve nihayetinde geç saatlerinde gelen bir nokta. Hayırlı olsun diyorum. Her iki taraf açısından da masanın zorlukları vardı. Geç saatlere kadar çalışarak, uykusuz kalarak bu noktaya vardık.

Bu süreci uzlaşmayla noktalayan bakanımıza çok teşekkür ediyorum. Sayın bakanımız belki sendikacılık kökenli olmasaydı bu masadan bu şekilde kalkamayabilirdik. Kendisine teşekkür ediyorum."

Kaynak: haberinburada