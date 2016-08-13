O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

en düşük batık konut kredisinde

EN DÜŞÜK BATIK KONUT KREDİSİNDE

Bankaların faiz indirimi için harekete geçtiği konut kredileri, batık oranı en düşük grubu oluşturdu.

Tarih : 13 Ağustos 2016, 09:35
Puan Ver : En Düşük Batık Konut Kredisinde(0/10)


Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın "Yıllık faiz yüzde 9'a inmeli" sözlerinin ardından bankaların indirimlere başladığı konut kredileri, sektör için en az risk oluşturan grubu oluşturuyor. Türkiye Bankalar Birliği verilerine göre, bireysel kredi kullanan kişi sayısı haziran sonu itibarıyla son 1 yılda 1.6 milyon kişi artarak 26.4 milyona çıktı.

KONUTTA BATIK BİNDE 4



Bireysel kredilerin tutarı 428 milyar lira olurken, bunun yüzde 37.4'ünü ihtiyaç, 36.9'unu konut, 18.5'ini kredi kartları ve yüzde 7'sini taşıt kredileri oluşturdu. Ortalama konut kredisi 69.8 bin TL, ihtiyaç kredisi ise 8.7 bin TL oldu. Kredi kartında ortalama borç 3.6 bin TL düzeyinde bulunuyor. Bireysel kredilerinde batık kredi oranı yüzde 4.6 olarak gerçekleşirken, konutta bu oran yüzde 0.4 ile sektör ortalamasının neredeyse onda birinde kaldı. Bankalarda 2.3 milyon kişinin konut kredisi bulunuyor. Konut kredisi riski son 12 ay içerisinde en hızlı büyüyen ilk üç ilin Muş, Şırnak ve Ağrı olması dikkat çekti. Bankalar Birliği verilerine göre, batık kredi oranı bireysel kredi kartında yüzde 9.3, ihtiyaç kredilerinde yüzde 6.2, taşıtta ise 3.3 oldu.








Etiketler: En  Düşük  Batık  Konut  Kredisinde    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER