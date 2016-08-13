

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın "Yıllık faiz yüzde 9'a inmeli" sözlerinin ardından bankaların indirimlere başladığı konut kredileri, sektör için en az risk oluşturan grubu oluşturuyor. Türkiye Bankalar Birliği verilerine göre, bireysel kredi kullanan kişi sayısı haziran sonu itibarıyla son 1 yılda 1.6 milyon kişi artarak 26.4 milyona çıktı.



KONUTTA BATIK BİNDE 4







Bireysel kredilerin tutarı 428 milyar lira olurken, bunun yüzde 37.4'ünü ihtiyaç, 36.9'unu konut, 18.5'ini kredi kartları ve yüzde 7'sini taşıt kredileri oluşturdu. Ortalama konut kredisi 69.8 bin TL, ihtiyaç kredisi ise 8.7 bin TL oldu. Kredi kartında ortalama borç 3.6 bin TL düzeyinde bulunuyor. Bireysel kredilerinde batık kredi oranı yüzde 4.6 olarak gerçekleşirken, konutta bu oran yüzde 0.4 ile sektör ortalamasının neredeyse onda birinde kaldı. Bankalarda 2.3 milyon kişinin konut kredisi bulunuyor. Konut kredisi riski son 12 ay içerisinde en hızlı büyüyen ilk üç ilin Muş, Şırnak ve Ağrı olması dikkat çekti. Bankalar Birliği verilerine göre, batık kredi oranı bireysel kredi kartında yüzde 9.3, ihtiyaç kredilerinde yüzde 6.2, taşıtta ise 3.3 oldu.