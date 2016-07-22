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en çok ve en az konut satılan iller

EN ÇOK VE EN AZ KONUT SATILAN İLLER

Türkiye genelinde haziranda 106 bin 187 konut satıldı. Geçen ay satılan konut sayısı bir önceki aya göre yüzde 7,5, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4 azaldı.

Tarih : 22 Temmuz 2016, 14:15
Puan Ver : En Çok Ve En Az Konut Satılan İller(8/10)6


Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayına ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı.



Buna göre, ülke genelinde geçen ay 106 bin 187 konut satışı gerçekleştirildi. İstanbul 20 bin 406 konut satışı ile en yüksek paya (yüzde 19,2) sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul’u, 11 bin 695 konut satışı (yüzde 11) ile Ankara, 6 bin 745 konut satışı (yüzde 6,4) ile İzmir izledi. Konut satış sayısının düşük olduğu iller sırasıyla 6 konut ile Hakkari, 19 konut ile Ardahan ve 34 konut ile Bayburt oldu.



İpotekli satışlar



Türkiye genelinde ipotekli konut satışları haziranda, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10,2 azalarak 36 bin 371'e geriledi. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışın payı yüzde 34,3 olarak gerçekleşti. İpotekli satışlarda İstanbul 7 bin 654 konut satışı ve yüzde 21 pay ile ilk sırayı aldı. Toplam konut satışları içerisinde ipotekli satış payı en yüksek yüzde 55,5 ile Artvin'de gerçekleşti.







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