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en çok prefabrik ev istanbul'da satıldı

EN ÇOK PREFABRİK EV İSTANBUL'DA SATILDI

sahibinden.com'un, yılın ilk beş aylık dönemini kapsayan verilerine göre, prefabrik evlerin ortalama fiyatı 36 bin 500 TL olarak belirlendi.

Tarih : 12 Haziran 2017, 14:33
Puan Ver : En Çok Prefabrik Ev İstanbul'da Satıldı(7/10)6


 sahibinden.com'un, yılın ilk beş aylık dönemini kapsayan verilerine göre, prefabrik evlerin ortalama fiyatı 36 bin 500 TL olarak belirlendi. Prefabrik evlerin en çok satıldığı iller ise sırasıyla İstanbul, Ankara ve Antalya oldu.



 



kaynak:haberler








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