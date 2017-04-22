2017'nin ilk çeyreğinde dünya çapında en çok para kazanan uygulama hangisi merak ediyor musunuz? İlk sırada tanıdık bir isim var.



2017'nin ilk çeyreğinde dünya çapında en çok para kazanan uygulama hangisi merak ediyor musunuz? İlk sırada tanıdık bir isim var.



Mobil uygulamaların gelirleri her geçen gün artıyor. Sensor Tower adlı analiz şirketi tarafından yapılan araştırma 2017'nin ilk çeyreğinde tüm dünya çapında hangi uygulamaların en çok gelir elde ettiğini ortaya koydu. Bu dönemde en çok para kazanan uygulama Netflix oldu.



Sensor Tower'ın oyunlar haricinde kalan uygulamalar arasında yaptığı araştırmada Netflix uygulamasının ilk çeyrekte 133 milyon dolar kazandığı belirlendi. Ayrıca Netflix'in gelirlerini geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre %286 gibi inanılmaz bir oranda artırdığı tespit edildi.



En çok para kazanan diğer uygulamalar ise Netflix'in ardından sırasıyla LINE, Tinder, Pandora ve Spotify oldu.



Araştırmada uygulama pazarının hızlı büyümesine de dikkat çekildi. Oyun dışı uygulama sektöründe gelirlerin geçtiğimiz yıla göre %63 oranında artarak bu çeyrekte 2,19 milyar dolara ulaştığı açıklandı. Dikkat çeken bir diğer veri ise bu toplam gelirin 1,7 milyar dolarlık kısmının App Store'dan gelmesi. Bu da iOS platformunu kullananların uygulamalara para harcamaya daha yatkın olduğunu göstermesinin yanında geliştiriciler için de daha cazip olduğunu gösteriyor.



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