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en çok kazandıran ingiliz sterlini oldu

EN ÇOK KAZANDIRAN İNGİLİZ STERLİNİ OLDU

Yatırımcılar bu hafta altın ve dövizle kazandı, borsayla zarar etti. Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri yüzde 1,31 gerilerken, İngiliz sterlini yüzde 4,20'lik getiriyle en fazla kazandıran yatırım aracı oldu.

Tarih : 03 Aralık 2016, 13:09
Puan Ver : En Çok Kazandıran İngiliz Sterlini Oldu(6/10)4


Borsa İstanbul 100 (BIST 100) endeksi ise geçen haftayı yüzde 1,31'lik kayıpla 73.390,94 puandan kapattı.



BIST Mali Endeksi yüzde 1,33 azalışla 97.264,54 puana, Hizmetler Endeksi ise yüzde 3,73 gerilemeyle 46.782,51 puana indi. Bu dönemde Teknoloji Endeksi yüzde 0,47 düşerek 61.017,71 puan ve Bankacılık Endeksi yüzde 1,21 değer kaybederek 122.648,64 puan oldu.



Sanayi Endeksi ise yüzde 0,08'lik sınırlı bir artışla 78.401,76 puana yükseldi.



Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 0,76 artışla 133,2 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,79 yükselişle 892 liraya çıktı.



 



kaynak:hürriyet








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