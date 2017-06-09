EN ÇOK ÇOCUKLARI ETKİLİYOR
Yaz tatili planları yapanlara uzmanlarda ciddi uyarılar geldi.
KBB ve Baş Boyun Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Seçkin Ulusoy, anne-babalara, "Hijyeni bozuk havuzlar en çok çocukları etkiliyor ve ilerleyici kulak iltihaplarına neden oluyor" diye seslendi. Doç. Dr. Ulusoy, şunları söyledi: "Buradaki sorun, havuzun uygun pH değerinden yüksek, aşırı klor kullanılarak hijyenin sağlanmaya çalışılmasından kaynaklanıyor. Ayrıca miniklerin havuza idrar yapması ve ailelerin bebeklerini bez ile suya sokmaları da kulak sağlığını bozar."
kaynak:sabah
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