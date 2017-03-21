Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından yayınlanan değerlendirme raporuna göre ülkemizde en çok mobil aboneye sahip operatör Turkcell oldu. Vodafone ile Türk Telekom arasında ise %6 fark bulunuyor. Detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.



Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından yayınlanan değerlendirme raporuna göre ülkemizde en çok mobil aboneye sahip operatör Turkcell oldu. Vodafone ile Türk Telekom arasında ise %6 fark bulunuyor. Detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.



Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu,çeyrek bazında yayınladığı raporlarına bir yenisini daha ekledi. 2016 yılının son çeyreği hakkında detaylı bilgilerin yer aldığı raporda pek çok dikkat çekici nokta bulunuyor. Bu noktalar arasında toplam 100 milyonu aşan numara taşıma, 2016 yılında sadece 22.000 km fiber kablo döşenmesi ve 51 milyon 4.5G abonesinden sadece 20 milyonunun gerçek anlamıyla 4.5G'yi kullanabiliyor olması gibi bilgiler bulunuyor.



Aralık 2016 sonu itibarı ile Türkiye'de yaklaşık %94 penetrasyon oranına karşılık gelen, Makineler arası iletişim (M2M) aboneleri dahil toplam 75.061.6994 mobil abone bulunmakta. Makineler arası iletişim (M2M) ve 0-9 yaş nüfus hariç olmak üzere mobil penetrasyon oranı %106,2 olarak gerçekleşti.



2016 yılı dördüncü üç aylık dönem itibarıyla abone sayısına göre Turkcell'in %44, Vodafone'un %31,3, Avea'nın ise %24,7'lik pazar payına sahip olduğu açıklanan rakamlar ile birlikte ortaya çıktı. Türk Telekom abonelerinin %52,8'inin, Turkcell abonelerinin %52,5'inin, Vodafone abonelerinin ise %49,3'ünün faturalı abonelerden oluştuğu görülmekte. Toplam mobil abonelerin ise yaklaşık %89,2'si bireysel, %10,8'i ise kurumsal abonelerden oluştuğu, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından açıklandı.



Koca Yılda Sadece 22.000 km Fiber Döşendi



1 Nisan 2016'da geçiş yapılan 4.5G ile birlikte fiber internetin önemi oldukça arttı. Turkcell ve Türk Telekom başta olmak üzere operatörler fiber internet altyapısını güçlendirmek için büyük çalışmalar yaptıklarını duyurdu. Ancak BTK tarafından yayınlanan rapora göre, 2015 yılının dördüncü çeyreğinde 268.119 km olan fiber kablo uzunluğu, 2016 yılının dördüncü çeyreğinde 290.971 km düzeyine ulaştı. %9 oranında gerçekleşen artış ile birlikte 2016 yılında yaklaşık 22.000 km fiber döşendi. Ülkemizin var olan zayıf fiber hattının geliştirilmesi konusunda bakanlık ve operatörler dahil olmak üzere tüm sektör aynı fikirdeyken böyle bir tablo ile karşılaşılması pek çok kişiyi şaşırttı. Anlaşılan o ki söylemler aynı olsa da icraat konusunda birliktelik henüz sağlanabilmiş değil.



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