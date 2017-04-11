

Emlakjet.com'un Mart ayı verileri, Türkiye'de konut arayanların tercih ettikleri fiyat aralıklarına ışık tuttu. Mart'ta internet üzerinden satılık konut arayanların yüzde 86'sı “Bütçem 350 bin TL'nin altında” derken, yalnızca yüzde 14'ü 350 bin TL ve üzerinde ev baktı. Aynı dönemde kampanyalardaki fiyat ağırlığının en çok talep edilen bütçenin üzerinde olması ise “Asıl ihtiyaç sahipleri kampanyalardan yararlanabiliyor mu?” sorusunu akıllara getirdi.







2006 yılından bu yana satılık veya kiralık dairelere en pratik şekilde ulaşma imkânı sunan Emlakjet.com, Türkiye'de internet üzerinden konut arayanların Mart ayında tercih ettikleri fiyat aralıklarını analiz etti. Buna göre Mart ayında Türkiye'de konut arayanların % 86'sı 350 bin liranın altında ev bakarken, sadece % 14'ü 350 bin lira ve üzerinde fiyatta ev bakıyor. Şubat ayında da bu paralelde verilerin gözlendiğini hatırlatan Emlakjet.com Genel Müdürü Gizem Moral Kunter, bu verileri şöyle değerlendirdi:







“Kampanyanın yürütüldüğü iki aylık sürede Emlak Konut GYO toplam 2.722 konut satışıyla 2,8 milyar TL ciro, GYODER ise 3.400 konut satışıyla 3,3 milyar TL ciro elde etti. Ancak kampanyalı projelerin fiyatlarına bakarsak İstanbul'da Esenyurt, Pendik ve Kocaeli ile Anadolu'da Konya, Bursa gibi niş bölgelerdeki sayılı birkaç proje dışında 300-400 bin TL'nin altında 1+1 daire satın almak mümkün değil. Alıcıların fiyat arayışı ise bize orta üstü ve üst gelir grubuna hitap eden bu kampanyaların, esas konut arayan orta gelir grubunun ihtiyacını tam olarak karşılamadığını gösterdi.”







Konut arayanlar düşük faiz ve uzun vadeye rağmen fiyata bakıyor



Özellikle büyük şehirlerdeki arsa temini sıkıntılarının, markalı konut projelerin ve bu projelerin ithal malzeme bulundurmasının fiyatları yüksek tuttuğunu belirten Kunter, “Düşük faiz ve uzun vade, alıcıları cesaretlendirse de barınma ihtiyacı devam eden konut alıcıları için fiyatın hala çok önemli bir konut alma kriteri olduğunu söyleyebiliriz” şeklinde konuştu.







İstanbul'da ev arayanların yüzde 70'i 350 bin TL altını istiyor



Emlakjet.com'un mart ayı verilerine göre İstanbul'da ev arayanların yüzde 70'i 350 bin TL'nin altında konut arıyor. 350 bin TL ve üstü arayanların oranı ise yüzde 30.







Ankara ise yüzde 60 oranındaki kesim 150 bin TL'nin altında ev bakıyor. Bunun nedeni, Ankara'da her ne kadar konut sektöründe çıtayı yükselten bir üst gelir grubu olsa da ağırlıkta bir orta gelir grubu var ve başta Mamak, Altındağ olmak üzere pek çok ilçesinde bu kesimin uygun fiyatta TOKİ konutları bulması mümkün. Başkent'te markalı projelerin de artıyor olmasına karşılık 150-350 bin TL arasında ev arayanların oranı yüzde 30'da seyrediyor. 350 bin TL'nin üzerinde ev bakanların sayısı ise yüzde 10'da kalıyor.



İzmir'de 350 bin TL'den düşük fiyatta konut arayanların oranı yüzde 82 iken 350 bin TL ve üstünü tercih edenlerin oranı ise yüzde 18 civarında.







Verilere göre, Antalya'daki 150 bin TL'nin altını tercih edenlerin oranı yüzde 57. 150-350 bin TL arasında ev arayanlar yüzde 30 iken, bu oran 350 bin TL ve üstünü arayanlarda yüzde 13'e düşüyor. Tüm bu sonuçlara bakıldığında, İstanbul ve Ankara gibi, İzmir ve Antalya'da da 350 bin TL'nin altındaki konutların ilgi gördüğü ortaya çıkıyor.