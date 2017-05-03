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en büyük yatırımı türkiye'ye yapacak

EN BÜYÜK YATIRIMI TÜRKİYE'YE YAPACAK

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Dış İlişkiler Direktörü Anthony Williams, bankanın 2017'de en büyük yatırımı Türkiye'ye yapmasını beklediklerini söyledi

Tarih : 03 Mayıs 2017, 12:25
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Williams,EBRD'nin, 1.9 milyar avro ile geçen yıl en büyük yatırımı Türkiye'de yaptığını hatırlattı. Türkiye'nin, Bankanın geçen yıl gerçekleştirdiği 9.4 milyar avroluk yatırım içindeki payının yaklaşık yüzde 20 olduğunu ifade eden Williams, "Türkiye'nin 2017'de en fazla EBRD finansmanını alan piyasa olmasını bekliyoruz." dedi.



Bankanın yatırımlarıyla Türkiye'de özel sektörün gelişmesini hedeflediğine işaret eden Williams, "Türkiye'de bu yıl yapacağımız yatırımlar, ülkedeki genel yatırım ortamına da bağlı olacaktır." diye konuştu.



 



kaynak:habertürk








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