işte Güneş'in açıklamalarından satırbaşları:







"Yine şehitlerimiz var maalesef. Bu acıların son bulmasını diliyoruz. Hep beraber bunları atlatmamız gerekiyor."







"Bu yıl yine şampiyonluğu kovalayacağız. Şampiyonlar Ligi'nde de gruptan çıkmak için elimizden geleni yapacağız. Sorun ve mazeret üretmeyeceğiz. Ama durum tespitlerinin olduğu da bir gerçek. Fikri ve vicdanı hür insanlarız. Biz Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklarıyız. Özgür insanlarız. Başkan ve yönetimin desteğiyle, taraftarımızla bu yarış için yeterliyiz. İşimizi yaparak birbirimize destek olacağız. Her maça kazanmak için çıkacağız. Bazı konularda kızgınım. Benim de hatalarım olabilir. Başkanı, yönetimi suçlayan birisi asla olmam. 'Gökhan ve Adriano neden alındı' demedim. Hakemi de suçlamadım. Durum tespiti yapmaya çalıştım. 'Güneş patlaması', 'Güneş Orman'ı yaktı' gibi başlıklar da uygun değil. Güneş de Orman da hepimize lazım. Kavga ettirmek isteyenlere söyleyeyim, benim öyle bir durumum yok. Fikrimi söylemekten de kimse beni geri alamaz. Benim söylediğimle, haberlerin aslı astarı yok. Hakem suçlaması hiç olmadı. Bu sezona öyle başlayalım diye söyledim. O kadar güzel şey var ki, onların birkaçı işlense bunlara hiç gerek kalmayacak. Hakemle ilgili kötü bir şey söylemedim. Hiçbir zaman bunlara ihtiyacımız olmadı. Galatasaray ve Trabzon'u transfer yapıyorlar diye suçlamadım. Onlar yapıyorken biz yapamıyorsak dedim. Kavga düşüncem yok. 4 oyuncunun gitmesiyle ilgili genel konuştum. Başarılı olan bir takım... Başkanı, teknik heyeti, personeli... Herkesin şampiyonlukta payı var. Ben kimse gitmesin diyorum. Ben burada niye uğraşıyorum? Adam para için gideceğine kalsın. Yine de gidebilir ama gitmemesi için çalışılır. Bunu hesap sormak için söylemedim. Başkan Mario'nun, Sosa'nın gitmesinden memnun mu? Sürekli transfer soruldu bana. Tabii ki eksiğimiz var kadro olarak. 18 tane oyuncu var. Mustafa ve Veli de dahil buna. 23-25 oyuncu olmalı. Bu bir eksiklik. Başkan şu an transfer için çalışıyor. Biz çalışanız, onlar karar verenlerdir. İstenen şey herhalde başka bir şeydir. Geçen sene de böyleydi. Devre arasında olan transferler vardı. Bunu mazeret olarak kullanmadık. O zaman Messi'yi, Suarez'i alırsın, onları almazsan giderim derim. Kimseye zarar verilmesini istemem. Başkan istifası, hoca istifası... Yok ya! Bu kadar kolay mı? Bu ülkede en güzel şey susmak. O yüzden bilim adamları konuşmuyor zaten. Biz kaos yaratıyoruz. Özgürlükten korkmayalım. Eleştirileri yıkmak için değil, yapmak için kullanalım. Ben bu işten memnunum. Başarı için de çalışıyorum. Hep birlikte en güzelini ortaya koyacağız. En az bir yıl daha buradayım, kovsalar da gitmeyeceğim. Benim her şeyim açık, korkum da yok. Beni, başkanı, yönetimi istifaya götürecekse susmak daha iyi. Rakiplerimiz olmasa biz bir hiçiz. Hafta sonu da güzel bir maç olsun."