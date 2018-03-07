25 ve daha yukarı yaşta olan ve en az bir eğitim düzeyini tamamlayan kadınların toplam nüfus içindeki oranı yüzde 88,9 oldu.

24 yaşından büyük olan olan ve en az bir eğitim düzeyini tamamlayan kadınların toplam nüfus içindeki oranı yüzde 88,9 olarak saptandı.

KIZ ÇOCUKLARININ OKULLAŞMA ORANI

Kız çocuklarının brüt okullaşma oranının, erkek çocuklarının brüt okullaşma oranına olan göreli büyüklüğünü ifade eden cinsiyet eşitliği endeks değeri, 1'e eşit ise kız ve erkek çocukları arasında eşitlik bulunduğu anlamına gelir.

Cinsiyet eşitliği endeks değerinin, 1'den küçük olması erkek çocukları lehine eşitsizlik, 1'den büyük olması ise kız çocukları lehine eşitsizlik olduğunu gösterir.

CİNSİYET EŞİTLİĞİ KIZ ÖĞRENCİLER LEHİNE DEĞİŞTİ

Cinsiyet eşitliği endeksi öğretim türüne göre incelendiğinde; 2016 yılında ilköğretim öğrenci cinsiyet eşitliği endeksi 1,009, ortaöğretim cinsiyet eşitliği endeksi 0,943 ve yükseköğretim cinsiyet eşitliği endeksi 0,964 oldu.

Cinsiyet eşitliği endeksi yıllar itibariyle incelendiğinde ise; yükseköğretim cinsiyet eşitliği endeksinin 2008 yılından beri sürekli kız öğrenciler lehine gelişme gösterdiği görüldü.

Kaynak: haberinburada