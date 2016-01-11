

Hükümet, emeklilere müjdelerini hızla hayata geçiriyor. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine 100 lira seyyanen zammı bu aydan itibaren yürürlüğe sokan Hükümet, şimdi de emekli olup esnaflık yapanların yüzde 10'luk Sosyal Güvenlik Destek Primi kesintisini kaldırıyor.







Hazırlanan tasarı geçen hafta Meclis'e sunulurken; emekli esnaf düzenlemenin uygulamaya geçmesiyle üçüncü zammına kavuşacak. Bu ay tüm SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 3.86 enflasyon zammı + 100 lira seyyanen zam; memur emeklileri ise yüzde 6 zam + yüzde 0.91 enflasyon farkı alacak. Bu emeklilerden esnaflık yapanlar ise destek primi kesintisinin kaldırılmasıyla birlikte bir gelir artışı daha elde edecek. Dükkanını işletmeye devam eden Bağ-Kur esnaf emeklileri, bu 3'lü zam sayesinde aylık en az 234 lira kazanç sağlayacak.