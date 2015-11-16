

ICA'nın hayata geçirdiği 3'üncü Boğaz Köprüsü olan Yavuz Sultan Selim Köprüsü projesinde çelik tabliye montaj işlemlerinde son viraja girildi. Köprüde en ağırı 923 ton olan 59 çelik tabliyeden 41'inin montaj ve kaynak işlemleri sona erdi. 41 çelik tabliyelerinin montajının tamamlanmasıyla birlikte iki yakanın birleşmesine 415 metre kalmış oldu. Bu sayede çelik tabliye montajında bir ay 170 metre ilerleme sağlandı. Üzerinden çift yönlü 8 şeritli otoyol ve iki şeritli demir yolu geçecek olan köprünün 923 tonluk en ağır tabliye olan 20'inci tabliyenin kaldırılışı ve köprüdeki çalışmalar İhlas Haber Ajansı (İHA) kamerası tarafından görüntülendi.







EĞİK ASKI HALAT MONTAJINDA 5500 KİLOMETRE KABLO ÇEKİLDİ



Köprüyü taşıyacak iki sistemden biri olan eğik askı halatlarının montaj işlemlerinde sona gelindi. Eğik askı halatlarından 156'sının montaj işlemi tamamlanırken, ana açıklıktaki 44 çelik tabliyenin asılmasında kullanılacak eğik askı halatların 5'te 4'ünden fazlasının montaj işlemi bitirilmiş oldu. Toplam ağırlığı 8 bin 787 ton olan, eğik askı halatlarının uzunlukları ise 154 ile 597 metre arasında değişiyor. Çapları 225 ile 315 milimetre olan “ductların” içinde yer alan halatların toplam büklüm uzunluğu 6500 kilometreye kadar ulaşıyor. Her bir büklüm içinde çapı 5,2 milimetre olan, 7 tel bulunuyor.







ANA KABLO ÇEKİMİ TAMAMLANDI



3. Boğaz Köprüsü Projesi'nde hem Avrupa hem de Asya Yakasındaki çalışmalarla eş zamanlı olarak sürdürülen ana kablo çekim işlemi de tamamlandı. Toplam 13 bin ton olan iki ana kablo kendi ağırlıklarının yanı sıra 40 bin ton yük taşıyacak. Ağustos ayında başlanan ana kablo çekim işlemi 2 ay gibi kısa sürede sona ererken, çalışma kapsamında 71 bin 645 kilometre halat çekildi.







21. TABLİYEDEN SONRAKİ TABLİYELER ASKI HALATLA KALDIRILACAK



Öte yandan 21. çelik tabliyeden sonra eğik askılı halatların konulması işleminde değişikliğe gidilecek. Deniz yoluyla gelen çelik tabliyeler artık askı halatlarıyla kaldırılmaya başlanılarak, sadece eğik askı halatlar değil aynı zamanda ana halata bağlanılacak askı halatları da çelik tabliyelerin taşıtılmasında görev almaya başlayacaklar. Bundan dolayı kalan son 2 halat olan 21. ve 22.eğik askı halatlar yapım yöntemine göre farklı aşamalarda bağlanacaklar.