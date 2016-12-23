

Bekar olan ve 1 Haziran 2016'da göreve başlayan şehit Uzman Çavuş Hasan Kavuz için Cuma namazının ardından cenaze namazı kılındı. Şehit Uzman Çavuş Hasan Kavuz'un cenazesi ardından Paşayazı Mahallesi'ndeki aile kabristanlığında toprağa verildi.



TABUTUNUN ÜZERİNE TAKIM ELBİSESİ KONULDU



24 yaşındaki piyade uzman çavuş Ali Sezai Yalçın'ın cenazesi ise, memleketi Tokat'ın Erbaa İlçesi'nde 10 bin kişinin katıldığı törenle son yolculuğuna uğurlandı. 25 gün önce nişanlanan şehit Yalçın'ın Türk bayrağına sarılı tabutunun üzerine bir yakını tarafından nişanda giydiği takım elbisesi konulması yürekleri dağladı.



"NASIL GÜZEL BAKIYORSUN"







Cenazenin getirilişi sırasında anne Asuman Şerbetçi, şehidin nişanlısı Özge İslam ve yakınları gözyaşlarına boğuldu. Ambulansın önünde bulunan oğlunun fotoğrafına bakarak gözyaşı döken anne Asuman Şerbetçi'nin, "O her zaman benim yanımdaydı. Beni nasıl bıraktın yavrum? Güle güle git. Nasıl güzel bakıyorsun" sözleri yürekleri dağladı. Burada alınan helalliğin ardından cenaze Büyük Camiye götürüldü.



10 BİN KİŞİ KATILDI



Cenazenin getirildiğini gören Erbaalılar ise camiye akın etti. Yaşlısı gencisi yaklaşık 10 bin kişi, cuma namazı öncesi cami çevresinde toplandı. Şehit Ali Sezai Yalçın'ın fotoğrafını taşıyan kalabalık, 'Şehitler ölmez vatan bölünmez', 'Her Türk asker doğar', 'Ne mutlu Türküm diyene', 'Kahrolsun PKK', 'Vatan sana canım feda' diye sık sık slogan attı.