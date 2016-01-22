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EN ACI KARNE! İKİ ÖĞRENCİ OKULDAN EVE DÖNERKEN CAN VERDİ


EN ACI KARNE! İKİ ÖĞRENCİ OKULDAN EVE DÖNERKEN CAN VERDİ
Tarih : 22 Ocak 2016, 16:43
Puan Ver : En Acı Karne! İki Öğrenci Okuldan Eve Dönerken Can Verdi(6/10)8


 Bugün yaklaşık 18 milyon öğrenci karne sevinci yaşadı ancak 2 ilden çok acı haberler geldi. Mardin'de bir lise öğrencisi karnesini aldıktan sonra evine dönerken TIR'ın altında kaldı. Osmaniye'de ise 6 yaşındaki bir anaokulu öğrencisi, eve dönerken otobüsün altında kalarak can verdi.



MARDİN



Mardin'in Kızıltepe ilçesinde karnesini aldıktan sonra evine doğru yola çıkan lise öğrencisi, karşıdan karşıya geçerken TIR'ın altında kalarak hayatını kaybetti.








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