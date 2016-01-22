EN ACI KARNE! İKİ ÖĞRENCİ OKULDAN EVE DÖNERKEN CAN VERDİ
Bugün yaklaşık 18 milyon öğrenci karne sevinci yaşadı ancak 2 ilden çok acı haberler geldi. Mardin'de bir lise öğrencisi karnesini aldıktan sonra evine dönerken TIR'ın altında kaldı. Osmaniye'de ise 6 yaşındaki bir anaokulu öğrencisi, eve dönerken otobüsün altında kalarak can verdi.
MARDİN
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde karnesini aldıktan sonra evine doğru yola çıkan lise öğrencisi, karşıdan karşıya geçerken TIR'ın altında kalarak hayatını kaybetti.
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