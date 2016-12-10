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emzikler bu hastalıklara sebep oluyor

EMZİKLER BU HASTALIKLARA SEBEP OLUYOR

Emziklerin otizm, diyabet ve kanser gibi hastalıklara sebep olduğunu biliyor muydunuz?

Tarih : 10 Aralık 2016, 12:38
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Uzmanlar, en populer diş kaşıyıcısı olarak bilinen emziklerin hormon bozan kimyasallara karşı uyardı. İç salgı bezlerini (endokrin) bozan kimyasalların, çocuklar için üretilen eşyalarda kullanılması yasaklandı. Ama bugüne kadar hiçbir araştırma plastik emzikleri test etmemişti.



Amerika'da yapılan yeni araştırmada plastik emziklerde iç salgı bezlerini bozan kimyasalların bulunduğu sonucuna varıldı. Bu kimyasalların da kanser, kalp hastalığı ve obezite gibi çeşitli hastalıkların riskini arttırdığı iddia edildi.

Günlük yaşantınızda kullandığınız birçok üründe var



Daily Mail'in haberine göre, bilim insanları, birçok ürünün etiketinde endokrin bozan kimyasal (kısaltmaları BPA, BPS, BPF, EDC) ile herhangi bir toksinin olmadığı yazılsa da hepsinde bulunduğunu belirtti. Araştırmaya göre endokrin bozan bu kimyasallar; plastikten metal yiyecek saklama kutularına, deterjanlardan alev iletmeyen ürünlere, oyuncaklara ve kozmetiklere kadar birçok günlük üründe bulunduğu açıklandı.



Alev iletmeyen ürünlerde birçok kimyasal olduğunu belirten bu çalışma, yiyecek saklama kaplarında ve şişelerde de BPA adında endokrin bozan kimyasalın olduğu iddia edildi. Bu kimyasalların otizm, içe kapanıklık gibi nörolojik ve davranışsal bozukluklara da neden olduğu belirtilirken aynı zamanda zekayı da etkilediği söylendi.



Sağlık için çok zararlı olan bu kimyasallar, kanser ve diyabet hastalığı dışında erkekte kısırlığa ve endometriyozis hastalığına sebep olabiliyor.



 



kaynak:haber7



 








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