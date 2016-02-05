

Spor Toto Süper Lig'de geçen sezon Mersin İdmanyurdu ile Fenerbahçe arasında oynanan maçta tribünlerde dağıtılan ve manşetinde Emre Belözoğlu'nun hedefte gösterildiği fotoğrafın yer aldığı yerel gazete Paskolik'e, 5 bin lira idari para cezası kesildi.







Gazete editörlerinden Esat Durak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaptıkları haberle ilgili savcılık tarafından adli olarak "kovuşturmaya yer olmadığına" karar verildiğini anımsatarak, idari yönden ise işlem yapıldığını belirtti.