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emre'yi hedef gösteren gazeteye ceza!

EMRE'Yİ HEDEF GÖSTEREN GAZETEYE CEZA!

Geçen sezon Mersin'de oynanan maç öncesi statta dağıtılan ve manşetinde Emre Belözoğlu'nun hedefte gösterildiği fotoğrafın yer aldığı yerel gazeteye, 5 bin lira idari para cezası kesildi.

Tarih : 05 Şubat 2016, 16:43
Puan Ver : Emre'yi Hedef Gösteren Gazeteye Ceza!(5/10)2


Spor Toto Süper Lig'de geçen sezon Mersin İdmanyurdu ile Fenerbahçe arasında oynanan maçta tribünlerde dağıtılan ve manşetinde Emre Belözoğlu'nun hedefte gösterildiği fotoğrafın yer aldığı yerel gazete Paskolik'e, 5 bin lira idari para cezası kesildi.



Gazete editörlerinden Esat Durak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaptıkları haberle ilgili savcılık tarafından adli olarak "kovuşturmaya yer olmadığına" karar verildiğini anımsatarak, idari yönden ise işlem yapıldığını belirtti.








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