Galatasaray-Medipol Başakşehir maçında turuncu-lacivertlilerin kaptanı Emre Belözoğlu ile hakem Ali Palabıyık arasında geçen diyalog ortaya çıktı.



Başakşehir'in kaptanı Emre Belözoğlu'nun Galatasaray maçında hakem Ali Palabıyık'a gösterdiği tepki TT Arena tribünlerinin tepkisini çekmişti.​







Galatasaray-Başakşehir maçında Emre Belözoğlu ile hakem Ali Palabıyık arasında yaşanan tartışmanın nedeni ortaya çıktı. Gamaspor'da yer alan habere göre ikili arasında geçen diyaloglar şöyle;



