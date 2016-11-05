O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

emre'den hakeme: git yardımcılarına sor

EMRE'DEN HAKEME: GİT YARDIMCILARINA SOR

Galatasaray-Medipol Başakşehir maçında turuncu-lacivertlilerin kaptanı Emre Belözoğlu ile hakem Ali Palabıyık arasında geçen diyalog ortaya çıktı.

Tarih : 05 Kasım 2016, 12:06
Puan Ver : Emre'den Hakeme: Git Yardımcılarına Sor(10/10)8


Başakşehir'in kaptanı Emre Belözoğlu'nun Galatasaray maçında hakem Ali Palabıyık'a gösterdiği tepki TT Arena tribünlerinin tepkisini çekmişti.​



Galatasaray-Başakşehir maçında Emre Belözoğlu ile hakem Ali Palabıyık arasında yaşanan tartışmanın nedeni ortaya çıktı. Gamaspor'da yer alan habere göre ikili arasında geçen diyaloglar şöyle;










Etiketler: Emre  Den  Hakeme  Git  Yardımcılarına  Sor    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER