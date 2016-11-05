EMRE'DEN HAKEME: GİT YARDIMCILARINA SOR
Galatasaray-Medipol Başakşehir maçında turuncu-lacivertlilerin kaptanı Emre Belözoğlu ile hakem Ali Palabıyık arasında geçen diyalog ortaya çıktı.
Başakşehir'in kaptanı Emre Belözoğlu'nun Galatasaray maçında hakem Ali Palabıyık'a gösterdiği tepki TT Arena tribünlerinin tepkisini çekmişti.
Galatasaray-Başakşehir maçında Emre Belözoğlu ile hakem Ali Palabıyık arasında yaşanan tartışmanın nedeni ortaya çıktı. Gamaspor'da yer alan habere göre ikili arasında geçen diyaloglar şöyle;
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