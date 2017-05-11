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emre uslu hakkında soruşturma başlatıldı!

EMRE USLU HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILDI!

Denizli'de trafik kazasında hayatını kaybeden Denizli Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Alper hakkında sosyal medyada paylaşımlarda bulunan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) firarisi Emre Uslu hakkında Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Tarih : 11 Mayıs 2017, 11:10
Puan Ver : Emre Uslu Hakkında Soruşturma Başlatıldı!(10/10)11


Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığından alınan bilgiye göre, firari FETÖ  şüphelisi Uslu'nun Twitter üzerinden, dün geçirdiği trafik kazasında yaşamını  yitiren Denizli Cumhuriyet Başsavcısı Alper hakkında yapmış olduğu paylaşımlar  üzerine çalışma başlatıldı.



Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı, bu doğrultuda Uslu hakkında  soruşturma açtı.



Denizli Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Alper (48), dün, şoförü Muzaffer  Akşehirli'nin kullandığı 20 AB 548 plakalı otomobille Honaz ilçesindeki Denizli D  Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna giderken Merkezefendi ilçesine bağlı Bozburun  Mahallesi Salihağa yolu üzerindeki kontrolsüz kavşakta, Uğur T'nin (53)  kullandığı 64 DL 821 plakalı hafriyat yüklü kamyonla çarpışmış, Başsavcı Alper  ile şoförü Muzaffer Akşehirli hayatını kaybetmiş, koruma Ramazan Uğur ise  yaralanmıştı.



 



kaynak:milliyet








Etiketler: Emre  Uslu  Hakkında  Soruşturma  Başlatıldı    haber

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