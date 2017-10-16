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Emre seferberliği başladı

EMRE SEFERBERLİĞİ BAŞLADI

Başakşehir'de Emre Belözoğlu'nun Alanya maçında sakatlanarak çıkmasının ardından çalışanlar, yıldız futbolcuyu Hoffenheim maçına yetiştirmeye çalışıyor.

Tarih : 16 Ekim 2017, 10:00
Puan Ver : Emre Seferberliği Başladı(10/10)6

Göztepe'nin ardından Aytemiz Alanya'ya da 2-1 mağlup eden ve çıkışa geçen Başakşehir'de Emre Belözoğlu'nun yaşadığı sakatlık moralleri bozdu.

Maçta takımının ilk golünü kaydettikten sonra 27. dakikada oyundan çıkmak zorunda kalan tecrübeli futbolcu için seferberlik ilan edildi. Yıldız oyuncunun, perşembe günkü Hoffenheim mücadelesine yetiştirilmesine çalışılacak.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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