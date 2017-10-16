EMRE SEFERBERLİĞİ BAŞLADI
Başakşehir'de Emre Belözoğlu'nun Alanya maçında sakatlanarak çıkmasının ardından çalışanlar, yıldız futbolcuyu Hoffenheim maçına yetiştirmeye çalışıyor.
Göztepe'nin ardından Aytemiz Alanya'ya da 2-1 mağlup eden ve çıkışa geçen Başakşehir'de Emre Belözoğlu'nun yaşadığı sakatlık moralleri bozdu.
Maçta takımının ilk golünü kaydettikten sonra 27. dakikada oyundan çıkmak zorunda kalan tecrübeli futbolcu için seferberlik ilan edildi. Yıldız oyuncunun, perşembe günkü Hoffenheim mücadelesine yetiştirilmesine çalışılacak.
Kaynak: haberinburada
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