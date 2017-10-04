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Emre Mor'un Vefat Eden Dedesi Toprağa Verildi

EMRE MOR'UN VEFAT EDEN DEDESİ TOPRAĞA VERİLDİ

Milli futbolcu Emre Mor'un dedesi Hüseyin Mor, memleketi Uşak'ta toprağa verildi.

Tarih : 04 Ekim 2017, 15:50
Puan Ver : Emre Mor'un Vefat Eden Dedesi Toprağa Verildi(6/10)2

Milli futbolcu Emre Mor'un vefat eden dedesi Hüseyin Mor'un cenazesi toprağa verildi.

CENAZE UŞAK'TA DEFNEDİLDİ

Hüseyin Mor için Uşak'ın Sivaslı ilçesindeki Orta Camisi'nde öğle vakti kılınan cenaze namazına Emre Mor'un yanı sıra babası Ersoy Mor, kardeşi Hüseyin Mor ile ailenin akrabaları ve yakınları katıldı.

Hüseyin Mor'un cenazesi, Tatar Mezarlığı'nda toprağa verildi. Emre Mor, daha sonra taziyeleri kabul etti.

HÜSEYİN MOR 2 EKİM'DE VEFAT ETMİŞTİ

Emre Mor'un 69 yaşındaki dedesi Hüseyin Mor, kalp rahatsızlığı nedeniyle 2 Ekim Pazartesi günü yaşamını yitirmişti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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