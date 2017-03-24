Borussia Dortmund'da forma giyen ve adı Beşiktaş ile anılan milli yıldız Emre Mor'un menajeri çıkan transfer haberleriyle ilgili açıklama yaptı.



Emre Mor'un menajeri Muzzi Özcan, Beşiktaş'a transfer olacağı yönündeki iddialarla ilgili konuştu:



"Beşiktaş'la anılmak bize gurur veriyor ancak bugüne kadar kulüple hiçbir iletişimimiz olmadı. Emre, Dortmund'a transfer olmadan önce görüşmüştük ancak o günden beri Beşiktaş'la en ufak bir temasımız olmadı."







kaynak:sabah