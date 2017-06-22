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emre mor'un menajeri türkiye'de!

EMRE MOR'UN MENAJERİ TÜRKİYE'DE!

Milli futbolcu Emre Mor'u kiralık olarak kadrosuna katmak isteyen Fenerbahçe'de sıcak saatler yaşanıyor. Fenerbahçe - Emre Mor görüşmelerinde flaş gelişme yaşandı.

Tarih : 22 Haziran 2017, 09:49
Puan Ver : Emre Mor'un Menajeri Türkiye'de!(10/10)10


Bonservisi Borussia Dortmund'da bulunan genç yıldız Emre Mor'un menajeri Muzzi Özcan, Twitter hesabından İstanbul'a geleceğini duyurdu.



Bu gelişme, Özcan'ın Emre Mor için Fenerbahçe'yle masaya oturacağı ve bu nedenle İstanbul'a geldiği şeklinde yorumlandı. Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın Emre Mor'u takımda görmek istediği biliniyor.



Fenerbahçe'de başkan Aziz Yıldırım, bundan yaklaşık 3 ay kadar önce Özcan ile bir araya gelerek genç futbolcunun transferi için istekli olduklarını belirtmişti.



Emre Mor, şu sıralarda İspanya'da yeni sezon öncesi tatil yapıyor.



 



kaynak:sabah








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