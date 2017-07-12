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Emre Mor'un Menajeri, Transferi İçin Fenerbahçe'yi İşaret Etti

EMRE MOR'UN MENAJERİ, TRANSFERİ İÇİN FENERBAHÇE'Yİ İŞARET ETTİ

Geçtiğimiz günlerde Aziz Yıldırım'la görüşen Emre Mor'un menajeri, "Şu anda 25 Temmuz'a kadar kampı var. Eğer Türkiye'ye gelecekse, gideceği yer belli." dedi.

Tarih : 12 Temmuz 2017, 15:10
Puan Ver : Emre Mor'un Menajeri, Transferi İçin Fenerbahçe'yi İşaret Etti(6/10)2

Fenerbahçe'ye transferi gündemde olan, Borussia Dortmund'un genç yıldızı Emre Mor'un menajeri Muzzi Özcan yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

İşte Emre Mor'un menajerinin açıklamaları:

"EMRE'NİN 25 TEMMUZ'A KADAR KAMPI VAR"

"Emre konusunda teklifler var. Ama şu anda Dortmund'a konsantre. Onu bozmuyoruz. Onun düşüncesi fit olmak. 25 Temmuz'a kadar kampı var. Hocası takımda uygun görmüyorsa yeni bir adım olacak. Ama kısa vadeli bir adım olacak Hocası ve Dortmund ondan memnunlar. Ona sürekli destek veriyorlar. Çünkü Emre 6 ay içinde profesyonel oldu. Geçen sene onun için zor geçti. Emre profesyonelliği daha yeni öğreniyor. Biraz pişmesi lazım. Emre de yeteneğinin farkında. Kendisi için en doğru seçimi yapmak istiyor. Doğru bir harita çizmesini istiyoruz. Ama kulüp bir tarih vermedi. Sadece gelen tekliflerin hepsini cevap vermeden bekletiyorlar. Satılacak bir isim olsa önceden hamlede bulunurlardı."

FENERBAHÇE'Yİ İŞARET ETTİ

Özcan, Emre'nin geleceği ile ilgili olarak "Eğer Borussia Dortmund ve hocası Emre'yi uygun görmezse ve gelişmesi konusunda sıkıntı yaratacaksa teklifleri değerlendireceğiz. Emre Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray'ı yakından takip ediyor. Ama Türkiye'ye gelecekse, gideceği yer belli." diye konuştu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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