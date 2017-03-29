EMRE MOR'UN MENAJERİ FB'Lİ YÖNETİCİ İLE BİRLİKTE!
Emre Mor'un menajeri Muzzi Özcan, Fenerbahçe İdari Menajeri Hasan Çetinkaya ile birlikte maç izledi.
Adı 3 büyüklerle anılan 19 yaşındaki genç yeteneğin menajerinin Hasan Çetinkaya ile beraber maç izlemesiyle Fenerbahçe büyük bir hamle yaptı.
İKİ MENAJER BERABER MAÇ İZLEDİ
Türkiye U21 ve Azerbaycan U21 takımları arasında Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan karşılaşmada Emre Mor'un menajeri Muzzi Özcan ve Fenerbahçe İdari Menajeri Hasan Çetinkaya bir araya geldi.
kaynak:sabah
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar