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emre mor'un menajeri fb'li yönetici ile birlikte!

EMRE MOR'UN MENAJERİ FB'Lİ YÖNETİCİ İLE BİRLİKTE!

Emre Mor'un menajeri Muzzi Özcan, Fenerbahçe İdari Menajeri Hasan Çetinkaya ile birlikte maç izledi.

Tarih : 29 Mart 2017, 10:42
Puan Ver : Emre Mor'un Menajeri Fb'li Yönetici İle Birlikte!(10/10)7


Adı 3 büyüklerle anılan 19 yaşındaki genç yeteneğin menajerinin Hasan Çetinkaya ile beraber maç izlemesiyle Fenerbahçe büyük bir hamle yaptı.



İKİ MENAJER BERABER MAÇ İZLEDİ



Türkiye U21 ve Azerbaycan U21 takımları arasında Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan karşılaşmada Emre Mor'un menajeri Muzzi Özcan ve Fenerbahçe İdari Menajeri Hasan Çetinkaya bir araya geldi.



 



kaynak:sabah








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